Notizie Alluvione Toscana Fiorentina

Biraghi commosso: "Ringrazio la gente per l'aiuto dato in questi giorni, mi sento adottato da Firenze"
12 novembre 2023 18:02
Fiorentina non rilascerà dichiarazioni ufficiali prima e dopo il match contro la Juventus
05 novembre 2023 18:56
Fiorentina-Juventus si gioca. Dopo la decisione Pupo si sfoga con un commento social: "Vergogna"
05 novembre 2023 18:28
"Fiorentina-Juventus non interferisce né incide su attività di soccorso". La nota del Prefetto di Firenze
05 novembre 2023 17:20
Galli: "Giani ha permesso che lo spettacolo andasse avanti. Errore non rinviare"
05 novembre 2023 17:06
Curva Fiesole tuona: "Fiorentina-Juventus non si deve giocare. Rispetto per chi ha perso tutto"
03 novembre 2023 20:04
Responsabile Protezione Civile: "Fiorentina-Juventus? Valutiamo. La situazione è critica"
03 novembre 2023 18:34
Emergenza maltempo, Fiorentina-Juventus a rischio? Nardella: "Non è previsto il rinvio"
03 novembre 2023 17:58
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