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Fiorentina non rilascerà dichiarazioni ufficiali prima e dopo il match contro la Juventus

La decisione del club Viola a poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-Juventus. Le ultime

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2023 18:56
Fiorentina non rilascerà dichiarazioni ufficiali prima e dopo il match contro la Juventus - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Bagno a Ripoli, Viola Park, 04.10.2023, foto Jacopo Canè. Copyright Labaroviola.com

La Fiorentina fa sapere che i tesserati non rilasceranno dichiarazioni ufficiali prima e dopo il match di Serie A contro la Juventus. Non ci sarà quindi l'attività stampa come succede di consueto nel pregara e post.

FIORENTINA-JUVENTUS SI GIOCA. LA DECISIONE DELL'OSSERVATORIO

https://www.labaroviola.com/fiorentina-juventus-si-giochera-losservatorio-non-ricorrono-i-motivi-per-il-rinvio/229203/

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