Fiorentina non rilascerà dichiarazioni ufficiali prima e dopo il match contro la Juventus

La decisione del club Viola a poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-Juventus. Le ultime

La Fiorentina fa sapere che i tesserati non rilasceranno dichiarazioni ufficiali prima e dopo il match di Serie A contro la Juventus. Non ci sarà quindi l'attività stampa come succede di consueto nel pregara e post.

FIORENTINA-JUVENTUS SI GIOCA. LA DECISIONE DELL'OSSERVATORIO

https://www.labaroviola.com/fiorentina-juventus-si-giochera-losservatorio-non-ricorrono-i-motivi-per-il-rinvio/229203/