"Fiorentina-Juventus non interferisce né incide su attività di soccorso". La nota del Prefetto di Firenze

Arriva anche la nota del Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino in merito alla partita di questa sera tra Fiorentina e Juventus che si dispurerà regolarmente allo stadio Artemio Franchi nonostante...

Arriva anche la nota del Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino in merito alla partita di questa sera tra Fiorentina e Juventus che si dispurerà regolarmente allo stadio Artemio Franchi nonostante l'alluvione che ha colpito alcuni comuni vicini al capoluogo toscano: "Lo svolgimento della partita Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze non interferisce né incide sulle attività di soccorso alla popolazione toscana in corso in queste ore. Squadre di vigili del fuoco, di volontari, le colonne mobili giunte dalle regioni italiane, componenti sanitarie, unitamente ai tecnici delle aziende erogatrici di servizi, stanno svolgendo da venerdì un intenso lavoro per soccorrere la popolazione e per far sì che la situazione torni al più presto alla normalità".

GIOVANNI GALLI PRENDE POSIZIONE. LE SUE PAROLE SUL MANCATO RINVIO DEL MATCH

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