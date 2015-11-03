Notizie Prefetto Firenze Fiorentina

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"Fiorentina-Juventus non interferisce né incide su attività di soccorso". La nota del Prefetto di Firenze

05 novembre 2023 17:20

Firenze, allerta per l'arrivo del Ferencvaros, prefetto vieta la vendita di alcolici da giovedì mattina

03 ottobre 2023 12:44

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