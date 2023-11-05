Galli: "Giani ha permesso che lo spettacolo andasse avanti. Errore non rinviare"

"Appoggiamo pienamente l'appello, purtroppo inascoltato, dei tifosi della Fiorentina che avevano chiesto il rinvio della gara con la Juventus, stante la grave emergenza in atto anche alle porte di Fir...

"Appoggiamo pienamente l'appello, purtroppo inascoltato, dei tifosi della Fiorentina che avevano chiesto il rinvio della gara con la Juventus, stante la grave emergenza in atto anche alle porte di Firenze" per il maltempo. Così in una nota l'ex portiere di Fiorentina, Milan e Azzurri Giovanni Galli, oggi consigliere regionale per la Lega in Toscana. Galli definisce un "chiaro errore non decretarne lo spostamento e la nostra speranza che tutti gli attori in campo si unissero per stoppare il match, è andata totalmente delusa". "Solo la tifoseria viola è apparsa, secondo noi, veramente sensibile a quanto drammaticamente accaduto - prosegue - e crediamo che i vertici calcistici abbiano perso l'ennesima occasione per fare una dignitosa figura di fronte a una tragedia di così vaste proporzioni. In quanto al Presidente Giani - sostiene Galli in una nota - ci auguravamo che prendesse una posizione netta a favore del rinvio; invece, affermando che la partita non fosse una priorità, si è unito a coloro che hanno ugualmente fortemente voluto che lo spettacolo, nonostante tutto, andasse ugualmente avanti-conclude amaramente Giovanni Galli". Lo riporta Sport Mediaset.

UFFICIALE: LA LEGA HA DECISO CHE LA PARTITA FIORENTINA-JUVENTUS SI GIOCHERA'

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