Notizie Eugenio Giani Fiorentina

Giani celebra la Viola dopo il derby: “Grande Fiorentina. Tre punti che fanno morale e classifica”
24 febbraio 2026 10:44
Il messaggio del presidente Giani per la scomparsa di Pin: "Al termine della sua carriera ha scelto Firenze"
22 luglio 2025 18:56
Giani: "Ho rifondato la Fiorentina dopo il fallimento. Ora il cuore freme di vedere un trofeo per la società"
11 maggio 2024 19:46
Giani: "Con i 55 milioni restituiti dal governo il Franchi avrà le carte in regola per gli europei del 2032"
06 marzo 2024 13:09
Giani: "Se Fiorentina mette soldi nel restyling parliamo di concessione. Giocare con i lavori sarebbe bello"
29 novembre 2023 19:30
Galli: "Giani ha permesso che lo spettacolo andasse avanti. Errore non rinviare"
05 novembre 2023 17:06
Giani: "Restyling Franchi? Previene degrado e qualifica bene culturale. Convinto da richieste di Nardella"
04 aprile 2023 19:49
Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"
17 settembre 2021 10:46
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