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Notizie Eugenio Giani Fiorentina

Giani celebra la Viola dopo il derby: “Grande Fiorentina. Tre punti che fanno morale e classifica”

24 febbraio 2026 10:44

Il messaggio del presidente Giani per la scomparsa di Pin: "Al termine della sua carriera ha scelto Firenze"

22 luglio 2025 18:56

Giani: "Ho rifondato la Fiorentina dopo il fallimento. Ora il cuore freme di vedere un trofeo per la società"

11 maggio 2024 19:46

Giani: "Con i 55 milioni restituiti dal governo il Franchi avrà le carte in regola per gli europei del 2032"

06 marzo 2024 13:09

Giani: "Se Fiorentina mette soldi nel restyling parliamo di concessione. Giocare con i lavori sarebbe bello"

29 novembre 2023 19:30

Galli: "Giani ha permesso che lo spettacolo andasse avanti. Errore non rinviare"

05 novembre 2023 17:06

Giani: "Restyling Franchi? Previene degrado e qualifica bene culturale. Convinto da richieste di Nardella"

04 aprile 2023 19:49

Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"

17 settembre 2021 10:46

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