Giani celebra la Viola dopo il derby: “Grande Fiorentina. Tre punti che fanno morale e classifica”

Il campo parla chiaro: il Derby di Toscana si tinge di viola. La vittoria di misura della Fiorentina sul Pisa (1-0) ha scatenato l’entusiasmo non solo sugli spalti, ma anche sui social. A commentare la gara sul proprio profilo Instagram è stato anche Eugenio Giani, che ha voluto rendere omaggio a una prestazione fatta di cuore e sacrificio.

“Una grande Fiorentina, una partita al cardiopalma”, ha scritto il Governatore, caricando la foto dell’abbraccio collettivo dei giocatori in maglia viola.

“Tre punti che fanno morale e classifica, in una partita che aveva il sapore della rivalità Toscana”. Non è mancato, nel commento del Presidente, un pensiero al Pisa – “Onore al Pisa per aver combattuto fino all’ultimo”.