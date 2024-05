Giani: “Ho rifondato la Fiorentina dopo il fallimento. Ora il cuore freme di vedere un trofeo per la società”

Le parole del Governatore della Toscana, Eugenio Giani, che si è soffermato anche sul momento della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno nel corso dell’inaugurazione del nuovo impianto della Rondinella. Queste le sue dichiarazioni:

“Ritengo che la Fiorentina abbia un’occasione importantissima in finale di Conference e sono convinto che la squadra saprà fare tesoro dell’esperienza accumulata. Italiano saprà sicuramente in grado di guidarla ad un bel risultato. Non dico quale, ma tutti sanno cosa auspico, da rifondatore della Fiorentina dopo il fallimento. Il mio cuore freme per il desiderio di vedere un primo trofeo per la società”.

LE PAROLE DI LEONARDO SEMPLICI