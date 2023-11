Emergenza maltempo, Fiorentina-Juventus a rischio? Nardella: “Non è previsto il rinvio”

Da ieri sera la Toscana è piegata dai devastanti effetti della tempesta Ciaran che ha già fatto numerosi danni in Europa prima di arrivare in Italia. Con la tanto attesa partita di domenica sera in programma a Firenze tra la Fiorentina e la Juventus, il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella ha così parlato:

“Ad oggi non è previsto un rinvio della partita, ma la situazione verrà monitorata da qui alle prossime ore. Stiamo lavorando senza sosta, ma se dovesse piovere di nuovo nel weekend le operazioni di soccorso diventerebbero difficili.”, così il primo cittadino di Firenze in conferenza stampa. Lo riporta TMW.

NONOSTANTE L’ALLUVIONE ALLE PORTE DI FIRENZE IN CITTA’ NON SI RISCONTRANO CRITICITA’