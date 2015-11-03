Notizie Dario Nardella Fiorentina

Nardella: “Meglio salvare lo stadio che rischiare il degrado come col Flaminio a Roma”
19 marzo 2026 11:00
Nardella: "La giornata di ieri dimostra il rispetto per Joe. Esempio di schiettezza, mai falsità o scorrettezza
21 marzo 2024 19:19
Antognoni e Batistuta ospiti a Palazzo Vecchio. Nardella: "Bello illustrare il progetto del nuovo stadio"
12 marzo 2024 19:26
Renzi non ci sta: "Uno scandalo lo stadio con i soldi pubblici. Mettono 55 milioni nel Rabbercio Stadium"
10 marzo 2024 18:59
Nardella: "Contenti per prolungamento dei lavori. Ci aspettiamo dal Governo anche i 55 milioni tolti"
03 marzo 2024 18:54
Il Comune di Firenze annuncia: "Siamo al lavoro per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori"
04 gennaio 2024 18:33
Nardella: "Franchi? L'unica opzione intervento privato con una concessione molto lunga"
24 dicembre 2023 08:19
Emergenza maltempo, Fiorentina-Juventus a rischio? Nardella: "Non è previsto il rinvio"
03 novembre 2023 17:58
Anche Nardella ricorda il 4-2: "Partita più bella in assoluto. C'era il delirio vero allo stadio"
20 ottobre 2023 19:56
Nardella: "Euro 2032 in Italia è una spinta per trovare soluzione con il Governo sul Franchi"
28 luglio 2023 17:59
Nardella: "Studiamo lo stadio di Bilbao per il progetto del Franchi. Realizzato con soldi pubblici"
01 luglio 2023 19:03
Nardella ringrazia Fiorentina: "Tutti al Franchi! Grazie per permettere ai tifosi di riunirsi nella loro casa"
01 giugno 2023 18:48
Giani: "Restyling Franchi? Previene degrado e qualifica bene culturale. Convinto da richieste di Nardella"
04 aprile 2023 19:49
Pessina fa arrabbiare anche Nardella, Soprintendenza dice no alla ruota panoramica un mese in più
17 gennaio 2022 14:39
Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"
17 settembre 2021 10:46
Nardella: "Vlahovic? Non dobbiamo avere paura di chi va via"
18 agosto 2021 21:43
Nardella: "Abbiamo cominciato con la manutenzione straordinaria poi..."
18 febbraio 2021 15:16
Nardella: "Sono stanco di aspettare. Il nostro compito è rifare il Franchi"
05 febbraio 2021 14:22
No demolizione Franchi, Commisso: "Ora trovate i soldi per aggiustarlo"
15 gennaio 2021 18:15
Nardella: "Commisso non è abituato a ristrutturare ma c'è sempre..."
14 ottobre 2020 21:03
Nardella: "Riaprire gli spalti può diventare un problema serio"
21 settembre 2020 14:44
Nardella: "Ottimismo per il Franchi? Sono 7 anni che lavoro per lo stadio"
19 agosto 2020 19:31
Basile: "Emendamento Pd sugli stadi dichiarato ammissibile"
11 agosto 2020 20:36
Nardella: "Firenze ha un deficit di 200 milioni di euro. Siamo in attesa delle mosse del governo"
11 maggio 2020 23:40
Alberti: "Se Nardella non riesce a fare lo stadio nuovo si deve dimettere perchè dimostrerebbe di non essere in grado"
03 ottobre 2019 21:32
Nardella: "Lo stadio a Campi Bisenzio non è un ipotesi. Non si costruisce con la strategia di un carciofo"
21 settembre 2019 19:41
Nardella: Commisso? Lo capisco bene ma entro cinque anni lo soddisferò. La Mercafir...
17 settembre 2019 20:58
Nardella: "Prenderemo le decisioni tutti inisieme. Sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio "
11 agosto 2019 13:38
Nardella: "Ci sono solo due ipotesi: o a Novoli o a Campo di Marte rifacendo lo stadio Franchi"
24 luglio 2019 11:04
Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con...
04 febbraio 2019 09:25
Repubblica, nuovo stadio? Addio tabella di marcia. Nessuna scadenza per la Fiorentina. Il comune...
16 aprile 2018 08:59
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