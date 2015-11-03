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Notizie Dario Nardella Fiorentina

Nardella: “Meglio salvare lo stadio che rischiare il degrado come col Flaminio a Roma”

19 marzo 2026 11:00

Nardella: "La giornata di ieri dimostra il rispetto per Joe. Esempio di schiettezza, mai falsità o scorrettezza

21 marzo 2024 19:19

Antognoni e Batistuta ospiti a Palazzo Vecchio. Nardella: "Bello illustrare il progetto del nuovo stadio"

12 marzo 2024 19:26

Renzi non ci sta: "Uno scandalo lo stadio con i soldi pubblici. Mettono 55 milioni nel Rabbercio Stadium"

10 marzo 2024 18:59

Nardella: "Contenti per prolungamento dei lavori. Ci aspettiamo dal Governo anche i 55 milioni tolti"

03 marzo 2024 18:54

Il Comune di Firenze annuncia: "Siamo al lavoro per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori"

04 gennaio 2024 18:33

Nardella: "Franchi? L'unica opzione intervento privato con una concessione molto lunga"

24 dicembre 2023 08:19

Emergenza maltempo, Fiorentina-Juventus a rischio? Nardella: "Non è previsto il rinvio"

03 novembre 2023 17:58

Anche Nardella ricorda il 4-2: "Partita più bella in assoluto. C'era il delirio vero allo stadio"

20 ottobre 2023 19:56

Nardella: "Euro 2032 in Italia è una spinta per trovare soluzione con il Governo sul Franchi"

28 luglio 2023 17:59

Nardella: "Studiamo lo stadio di Bilbao per il progetto del Franchi. Realizzato con soldi pubblici"

01 luglio 2023 19:03

Nardella ringrazia Fiorentina: "Tutti al Franchi! Grazie per permettere ai tifosi di riunirsi nella loro casa"

01 giugno 2023 18:48

Giani: "Restyling Franchi? Previene degrado e qualifica bene culturale. Convinto da richieste di Nardella"

04 aprile 2023 19:49

Pessina fa arrabbiare anche Nardella, Soprintendenza dice no alla ruota panoramica un mese in più

17 gennaio 2022 14:39

Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"

17 settembre 2021 10:46

Nardella: "Vlahovic? Non dobbiamo avere paura di chi va via"

18 agosto 2021 21:43

Nardella: "Abbiamo cominciato con la manutenzione straordinaria poi..."

18 febbraio 2021 15:16

Nardella: "Sono stanco di aspettare. Il nostro compito è rifare il Franchi"

05 febbraio 2021 14:22

No demolizione Franchi, Commisso: "Ora trovate i soldi per aggiustarlo"

15 gennaio 2021 18:15

Nardella: "Commisso non è abituato a ristrutturare ma c'è sempre..."

14 ottobre 2020 21:03

Nardella: "Riaprire gli spalti può diventare un problema serio"

21 settembre 2020 14:44

Nardella: "Ottimismo per il Franchi? Sono 7 anni che lavoro per lo stadio"

19 agosto 2020 19:31

Basile: "Emendamento Pd sugli stadi dichiarato ammissibile"

11 agosto 2020 20:36

Nardella: "Firenze ha un deficit di 200 milioni di euro. Siamo in attesa delle mosse del governo"

11 maggio 2020 23:40

Alberti: "Se Nardella non riesce a fare lo stadio nuovo si deve dimettere perchè dimostrerebbe di non essere in grado"

03 ottobre 2019 21:32

Nardella: "Lo stadio a Campi Bisenzio non è un ipotesi. Non si costruisce con la strategia di un carciofo"

21 settembre 2019 19:41

Nardella: Commisso? Lo capisco bene ma entro cinque anni lo soddisferò. La Mercafir...

17 settembre 2019 20:58

Nardella: "Prenderemo le decisioni tutti inisieme. Sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio "

11 agosto 2019 13:38

Nardella: "Ci sono solo due ipotesi: o a Novoli o a Campo di Marte rifacendo lo stadio Franchi"

24 luglio 2019 11:04

Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con...

04 febbraio 2019 09:25

Repubblica, nuovo stadio? Addio tabella di marcia. Nessuna scadenza per la Fiorentina. Il comune...

16 aprile 2018 08:59

Nardella a La Nazione: "Con le polemiche non si costruisce il nuovo stadio. Adesso tocca agli uffici tecnici"

23 dicembre 2017 13:15

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