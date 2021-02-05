Nardella: "Sono stanco di aspettare. Il nostro compito è rifare il Franchi"

Il sindaco ha parlato dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il sindaco di Firenze,, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio e ha parlato della questione stadio della Fiorentina

Queste le sue parole: "Io sono stanco di aspettare ancora lo stadio. Da molti anni ormai aspetto, allora lo stadio lo faccio io, nella mia città, sistemo il Franchi trasformandolo in uno degli stadi più belli del mondo. La proprietà della Fiorentina è libera di fare quello che crede. Noi come Comune di Firenze andremo avanti e io non mi fermerò davanti a niente, per fare il restyling del Franchi perchè si parla di questo stadio come uno degli stadi più importanti del mondo. E’ nostro compito rimetterlo a posto anche perché è di proprietà del Comune di Firenze e già a febbraio cominceremo con i lavori. Lo dobbiamo fare ai tifosi, ai cittadini, alla storia e all’orgoglio di questa citta. Il Franchi può diventare uno stadio gioiello dal punto di vista della funzionalità".

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