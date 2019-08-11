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Nardella: "Prenderemo le decisioni tutti inisieme. Sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio "

Il sindaco Dario Nardella ha parlato del nuovo stadio della Fiorentima all'evento relativo alla Liberazione di Firenze dal Nazifascismo: "Decideremo insieme, questo ve lo assicuro. Gli incontri con il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 13:38
Nardella: "Prenderemo le decisioni tutti inisieme. Sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio " - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
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Il sindaco Dario Nardella ha parlato del nuovo stadio della Fiorentima all'evento relativo alla Liberazione di Firenze dal Nazifascismo: "Decideremo insieme, questo ve lo assicuro. Gli incontri con il club viola ci sono stati e continueranno ad esserci. Ci siamo dati tempi da rispettate per arrivare ad un punto finale. Sono felice delle parole sia di Commisso e di Barone che fin dall'inizio hanno detto che avrebbero preso qualsiasi decisione insieme alla città e al sindaco. Questo sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio: potete starne certi".

Fonte: ItalPress

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