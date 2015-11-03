Notizie Sindaco Fiorentina

Sind. Bagno a Ripoli: "Adesso si iniziano a vedere i frutti del Viola Park. Non dobbiamo montarci la testa"
30 ottobre 2024 20:28
Dirk De Fauw, sindaco di Bruges, già allerta per la gara di ritorno: "Partita considerata ad alto rischio"
02 maggio 2024 12:58
Nardella: "Primo giorno senza contagi a Firenze. Arrivata dalla Asl la notizia della riapertura"
17 maggio 2020 20:35
Sindaco Prato: "Lo stadio non si farà qua. Ecco cosa mi ha detto Barone"
13 marzo 2020 17:37
Ipotesi stadio a Signa? Scattano le polemiche: botta e risposta tra l'opposizione ed il sindaco
11 marzo 2020 10:53
Nardella: Commisso? Lo capisco bene ma entro cinque anni lo soddisferò. La Mercafir...
17 settembre 2019 20:58
Barone: "L'incontro con il sindaco di Campi Bisenzio è andato benissimo. Stiamo lavorando per la Fiorentina"
06 settembre 2019 19:04
Nardella: "Prenderemo le decisioni tutti inisieme. Sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio "
11 agosto 2019 13:38
Nardella: "Ci sono solo due ipotesi: o a Novoli o a Campo di Marte rifacendo lo stadio Franchi"
24 luglio 2019 11:04
Mastella: "DDV straziato da questa tragedia, la Fiorentina aiuterà la famiglia. Domenica..."
05 marzo 2018 15:11
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