Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “E’ vero – ammette – che ho visto più volte Joe Barone, ma non per parlare dello stadio nuovo, che non si farà qui. Barone è americano e loro sanno andare oltre i campanili: ha capito che noi siamo un grande bacino d’utenza e mi ha detto che sono interessati ad avere rapporti sempre più stretti. Qua abbiamo una squadra che naviga in cattive acque, ma moltissimi tifano per la Fiorentina”.