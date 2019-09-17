Nardella: Commisso? Lo capisco bene ma entro cinque anni lo soddisferò. La Mercafir...

Il sindaco Nardella è stato intervistato alla festa a Villa Vittoria:"Bellissima festa, si vede che c’è uno stile anche nell’organizzazione di eventi. Commisso? Lo capisco bene. La collaborazione va b...

Il sindaco Nardella è stato intervistato alla festa a Villa Vittoria:

"Bellissima festa, si vede che c’è uno stile anche nell’organizzazione di eventi. Commisso? Lo capisco bene. La collaborazione va benissimo, ci sentiamo ogni giorno con Joe Barone e con il suo staff. Entro cinque anni lo soddisferò visto che non posso avere un altro mandato. La Mercafir è agevolata dai tempi: in altri casi siamo ancora a zero. Le altre opzioni sono serie e restono sul tavolo. Noi siamo a totale disposizione della Fiorentina, lasciateci lavorare e daremo belle soddisfazioni alla città. Meyer? Sono felice, è un gesto che tocca il cuore dei fiorentini. Niente di più bello che vedere queste due realtà insieme".