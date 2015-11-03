Notizie Nuovo Stadio Fiorenitna Fiorentina

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Nardella: Commisso? Lo capisco bene ma entro cinque anni lo soddisferò. La Mercafir...
17 settembre 2019 20:58
"Ci sono ottime possibilità di realizzare lo stadio, Commisso vuole lasciare qualcosa alla città"
18 luglio 2019 12:38
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