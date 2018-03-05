Mastella: "DDV straziato da questa tragedia, la Fiorentina aiuterà la famiglia. Domenica..."

Clemente Mastella, sindaco di Benevento e amico stretto della famiglia Della Valle, è intervenuto in diretta su RMCSport in merito alla tragedia che ha colpito la famiglia Astori e l'intero pianeta Fi...

Clemente Mastella, sindaco di Benevento e amico stretto della famiglia Della Valle, è intervenuto in diretta su RMCSport in merito alla tragedia che ha colpito la famiglia Astori e l'intero pianeta Fiorentina. Ecco un'estratto:

La società viola ha comunicato che domani verrà fatta l'autopsia...

"Giusto farla, è un atto dovuto, anche se per la famiglia è un dolore aggiunto. Ho sentito Diego Della Valle poco dopo che si era diffusa la notizia ed era sotto shock. La prima cosa a cui pensava era alla famiglia di Davide e in particolare alla bambina, credo che la Fiorentina farà qualcosa per la piccola di 2 anni".

Come sta vivendo la città di Benevento l'esperienza in Serie A?

"È un bel sogno e spero non svanisca. Affrontare squadre dalla dimensione internazionale dà ai tifosi molta soddisfazione, non a caso, in proporzione, siamo una delle squadre che porta più tifosi alla stadio. Domenica la nostra gente, che si è sempre comportata bene, andrà in trasferta a Firenze: saranno momenti emozionanti".