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Notizie Mastella Fiorentina

Mastella: "Diego Della Valle la domenica guarda la Fiorentina. Dopo Astori si dorme sempre in 2 in stanza"

26 marzo 2024 14:58

Mastella: "La famiglia Della Valle era interessata al Napoli. Ma non si concretizzò nulla"

14 aprile 2021 19:55

Mastella: "Le difficoltà di Commisso sono le stesse incontrate prima dai Della Valle"

13 marzo 2021 11:57

Mastella: "Solo una minoranza critica i Della Valle. Non vogliono vendere Chiesa, peccato solo..."

18 novembre 2018 17:36

Mastella: "Domenica sarò a Firenze per ricordare Astori, una persona straordinaria"

08 marzo 2018 19:31

Mastella: "DDV straziato da questa tragedia, la Fiorentina aiuterà la famiglia. Domenica..."

05 marzo 2018 15:11

Mastella scherza con Diego Della Valle: "Tu che sei un amico, lasciaci qualche punto"

22 ottobre 2017 12:03

Diego Della Valle è a Capri: Benevento non è lontana, cosa farà domani il patron della Fiorentina?

21 ottobre 2017 16:23

Mastella: "Ci vorrebbero le streghe per invertire rotta, sarebbe bello battere la Fiorentina del mio amico Della Valle"

17 ottobre 2017 15:52

Mastella: "Il Napoli ha offerto tanto per Chiesa, ma la Fiorentina aveva già cambiato troppo"

05 settembre 2017 18:36

Mastella: "Nessuno si è fatto avanti per comprare la Fiorentina, e tra i Della Valle e la città..."

08 agosto 2017 15:58

"I Della Valle non cedono Kalinic, anche Corvino me lo ha confermato"

26 agosto 2016 17:36

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