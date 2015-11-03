Notizie Mastella Fiorentina

Mastella: "Diego Della Valle la domenica guarda la Fiorentina. Dopo Astori si dorme sempre in 2 in stanza"
26 marzo 2024 14:58
Mastella: "La famiglia Della Valle era interessata al Napoli. Ma non si concretizzò nulla"
14 aprile 2021 19:55
Mastella: "Le difficoltà di Commisso sono le stesse incontrate prima dai Della Valle"
13 marzo 2021 11:57
Mastella: "Solo una minoranza critica i Della Valle. Non vogliono vendere Chiesa, peccato solo..."
18 novembre 2018 17:36
Mastella: "Domenica sarò a Firenze per ricordare Astori, una persona straordinaria"
08 marzo 2018 19:31
Mastella: "DDV straziato da questa tragedia, la Fiorentina aiuterà la famiglia. Domenica..."
05 marzo 2018 15:11
Mastella scherza con Diego Della Valle: "Tu che sei un amico, lasciaci qualche punto"
22 ottobre 2017 12:03
Diego Della Valle è a Capri: Benevento non è lontana, cosa farà domani il patron della Fiorentina?
21 ottobre 2017 16:23
Mastella: "Ci vorrebbero le streghe per invertire rotta, sarebbe bello battere la Fiorentina del mio amico Della Valle"
17 ottobre 2017 15:52
Mastella: "Il Napoli ha offerto tanto per Chiesa, ma la Fiorentina aveva già cambiato troppo"
05 settembre 2017 18:36
Mastella: "Nessuno si è fatto avanti per comprare la Fiorentina, e tra i Della Valle e la città..."
08 agosto 2017 15:58
"I Della Valle non cedono Kalinic, anche Corvino me lo ha confermato"
26 agosto 2016 17:36
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