Diego Della Valle è a Capri: Benevento non è lontana, cosa farà domani il patron della Fiorentina?

Diego Della Valle sarà a Benevento domani per seguire la partita della Fiorentina insieme al suo amico Mastella?

Diego Della Valle è a Capri in queste ore, dove si è concluso da poco il 32' convegno dei Giovani Imprenditori Italiani. Ovviamente la trasferta di Benevento (a cui parteciperà il Presidente Esecutivo Mario Cognigni) non sarebbe a questo punto lontana dal patron viola, ma soltanto domani sapremo se Diego deciderà di parteciparvi o meno.

Nei giorni scorsi l'amico Clemente Mastella si era augurato di poterlo incontrare allo stadio, ma allo stesso tempo aveva dichiarato che molto difficilmente il proprietario della Fiorentina sarebbe venuto a Benevento.

Staremo a vedere....