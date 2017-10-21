Diego Della Valle è a Capri: Benevento non è lontana, cosa farà domani il patron della Fiorentina?
Diego Della Valle sarà a Benevento domani per seguire la partita della Fiorentina insieme al suo amico Mastella?
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2017 16:23
Diego Della Valle è a Capri in queste ore, dove si è concluso da poco il 32' convegno dei Giovani Imprenditori Italiani. Ovviamente la trasferta di Benevento (a cui parteciperà il Presidente Esecutivo Mario Cognigni) non sarebbe a questo punto lontana dal patron viola, ma soltanto domani sapremo se Diego deciderà di parteciparvi o meno.
Nei giorni scorsi l'amico Clemente Mastella si era augurato di poterlo incontrare allo stadio, ma allo stesso tempo aveva dichiarato che molto difficilmente il proprietario della Fiorentina sarebbe venuto a Benevento.
Staremo a vedere....