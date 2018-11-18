Mastella: "Solo una minoranza critica i Della Valle. Non vogliono vendere Chiesa, peccato solo..."
Mastella, sindaco di Benevento e amico dei Della Valle, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:"Sono contento che il rapporto tra i Della Valle e i tifosi viola sia tornato sereno, a contes...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 17:36
Mastella, sindaco di Benevento e amico dei Della Valle, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:
"Sono contento che il rapporto tra i Della Valle e i tifosi viola sia tornato sereno, a contestare la proprietà era solo una minoranza del pubblico. Il progetto giovani che stanno seguendo a Firenze è interessante, peccato per i troppi pareggi nelle ultime settimane. Chiesa? La Fiorentina non lo vuole vendere”