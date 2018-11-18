Mastella: "Solo una minoranza critica i Della Valle. Non vogliono vendere Chiesa, peccato solo..."

Mastella, sindaco di Benevento e amico dei Della Valle, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:"Sono contento che il rapporto tra i Della Valle e i tifosi viola sia tornato sereno, a contes...

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2018 17:36

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