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Mastella: "Il Napoli ha offerto tanto per Chiesa, ma la Fiorentina aveva già cambiato troppo"

La trattativa tra Chiesa ed il Napoli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 18:36
Mastella: "Il Napoli ha offerto tanto per Chiesa, ma la Fiorentina aveva già cambiato troppo" -
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Clemente Mastella, sindaco e tifoso del Benevento, oltre che grande simpatizzante del Napoli ha confermato la trattativa per portare Federico Chiesa in Campania a Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli ha fatto un’offerta importante alla Fiorentina per il giovane giocatore, ma i tempi non erano maturi perchè la Viola in estate aveva già cambiato troppo”.

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