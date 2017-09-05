Mastella: "Il Napoli ha offerto tanto per Chiesa, ma la Fiorentina aveva già cambiato troppo"
La trattativa tra Chiesa ed il Napoli.
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 18:36
Clemente Mastella, sindaco e tifoso del Benevento, oltre che grande simpatizzante del Napoli ha confermato la trattativa per portare Federico Chiesa in Campania a Radio Kiss Kiss:
"Il Napoli ha fatto un’offerta importante alla Fiorentina per il giovane giocatore, ma i tempi non erano maturi perchè la Viola in estate aveva già cambiato troppo”.