Mastella scherza con Diego Della Valle: "Tu che sei un amico, lasciaci qualche punto"
Simpatico scambio di battute fra Clemente Mastella, attualmente sindaco di Benevento, ed il patron della Fiorentina, Diego Della Valle. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Mastella si sarebbe rivo...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 12:03
Simpatico scambio di battute fra Clemente Mastella, attualmente sindaco di Benevento, ed il patron della Fiorentina, Diego Della Valle. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Mastella si sarebbe rivolgo all'amico dicendo: "Scusa Diego, se al Benevento i punti non li dai tu che sei un amico, come possiamo sperare di farli con gli altri?". E Della Valle, di tutta risposta: "Clemente, in otto partite non avete fatto un punto e vorreste iniziare proprio con me?".