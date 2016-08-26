"I Della Valle non cedono Kalinic, anche Corvino me lo ha confermato"

Clemente Mastella, grande amico dei Della Valle, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss per dire la sua sul caso Kalinic: “Sono 18 anni che vado in vacanza con i Della Valle. La volontà de...

Clemente Mastella, grande amico dei Della Valle, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss per dire la sua sul caso Kalinic: “Sono 18 anni che vado in vacanza con i Della Valle. La volontà della Fiorentina è di non cedere Kalinic - le sue parole - ho parlato poco fa con Corvino e mi ha ribadito che l’idea di cedere Kalinic non c’è”.