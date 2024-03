Mastella: “Diego Della Valle la domenica guarda la Fiorentina. Dopo Astori si dorme sempre in 2 in stanza”

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole in ricordo di quel Fiorentina-Benevento dopo la tragedia di Astori:

“Il ricordo di 6 anni fa è molto drammatico, quando scendi in campo in quelle circostanze non vuoi scendere in campo. La situazione era di soggezione alla vita in quella giornata da parte di tutta la Fiorentina, ci fu una grande emozione, il mondo del calcio rimase scioccato per molto tempo. Dopo la scomparsa di Astori nelle stanze dormono in 2, mi hanno spiegato che se qualcuno lo avesse toccato o aiutato si sarebbe salvato. Diego Della Valle guarda ancora la Fiorentina, la domenica quando lo chiamo mi dice che sta guardando la Fiorentina, Andrea invece è a Londra, Diego si trova invece a Casette d’Ete. Commosso rimane uno dei pochi presidenti imprenditori Italiani”

IL COMUNICATO DELLA CURVA FIESOLE