Mastella: "Nessuno si è fatto avanti per comprare la Fiorentina, e tra i Della Valle e la città..."

Sono convinto che si possa ricucire il rapporto tra i Della Valle e larga parte della città. Mercato? Tanti dei giocatori ceduti erano a fine corsa

Clemente Mastella ha speso alcune parole sull'attuale situazione societaria della Fiorentina: "Ora come ora credo non si sia fatto avanti nessuno per comprare la Fiorentina. Comunque sono convinto che si possa ricucire il rapporto tra i Della Valle e larga parte della città".

Prosegue sul mercato fin qui condotto dalla società gigliata: "Mercato? Diversi dei giocatori ceduti erano arrivati alla fine della corsa. Corvino sta facendo anche qualche acquisto".