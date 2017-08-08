Mastella: "Nessuno si è fatto avanti per comprare la Fiorentina, e tra i Della Valle e la città..."
Sono convinto che si possa ricucire il rapporto tra i Della Valle e larga parte della città. Mercato? Tanti dei giocatori ceduti erano a fine corsa
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2017 15:58
Clemente Mastella ha speso alcune parole sull'attuale situazione societaria della Fiorentina: "Ora come ora credo non si sia fatto avanti nessuno per comprare la Fiorentina. Comunque sono convinto che si possa ricucire il rapporto tra i Della Valle e larga parte della città".
Prosegue sul mercato fin qui condotto dalla società gigliata: "Mercato? Diversi dei giocatori ceduti erano arrivati alla fine della corsa. Corvino sta facendo anche qualche acquisto".