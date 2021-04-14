Mastella: "La famiglia Della Valle era interessata al Napoli. Ma non si concretizzò nulla"

Il primo cittadino di Benevento, svela un particolare sulla ex proprietà. I quali erano interessati all'acquisto del Napoli

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, di un particolare riguardante i passati proprietari della Fiorentina:

“La famiglia Della Valle era interessata anni fa, all'acquisto della SSC Napoli. L'investimento da fare era troppo alto e decisero di andare oltre”.

IBRAHIMOVIC HA VIOLATO REGOLE FIFA, RISCHIA 3 ANNI DI SQUALIFICA PERCHÉ HA SOCIETÀ DI SCOMMESSE IN SVEZIA

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