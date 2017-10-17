Mastella: "Ci vorrebbero le streghe per invertire rotta, sarebbe bello battere la Fiorentina del mio amico Della Valle"
Clemente Mastella, politico e attuale sindaco di Benevento, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera. Il tifoso della Strega ha potuto parlare anche di calcio e della crisi senza fine della su...
Clemente Mastella, politico e attuale sindaco di Benevento, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera. Il tifoso della Strega ha potuto parlare anche di calcio e della crisi senza fine della sua squadra del cuore, che domenica affronterà la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Vorrei tanto utilizzare le streghe, ho detto a tutti di chiamarle a raccolta, una specie di adunata. Vediamo se in settimana capita, magari contro la squadra del mio amico Della Valle. Magari le streghe si muovono per far fuori la Fiorentina domenica».