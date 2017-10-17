Mastella: "Ci vorrebbero le streghe per invertire rotta, sarebbe bello battere la Fiorentina del mio amico Della Valle"

Clemente Mastella, politico e attuale sindaco di Benevento, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera. Il tifoso della Strega ha potuto parlare anche di calcio e della crisi senza fine della su...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2017 15:52

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