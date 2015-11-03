Notizie Intervista Fiorentina

Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport"
01 febbraio 2025 21:14
Marchini: "Chi si compra? Il problema vero è chi si vende, e soprattutto come sostituirli"
16 giugno 2023 15:48
Amoruso: "Igor? Da quelli che sono i sentori credo si cambierà strada. Ma il problema è di tutta la difesa"
14 giugno 2023 19:28
Carnasciali: "Abbiamo fatto molti errori quest'anno, la colpa è anche di Italiano e della sua gestione"
14 giugno 2023 19:11
Guerini: "Metterei la firma se ripetesse la prestazione e la mole di occasioni create all'Olimpico"
04 giugno 2023 11:35
Hateley: "Jovic? Come tutti gli attaccanti ha molta pressione, deve segnare nei match importanti"
01 giugno 2023 19:58
Carnasciali: "In finale metterei Jovic, anche se forse 10 giorni fa non avrei dato questa risposta"
01 giugno 2023 19:33
Barak: "Basilea? Emozione bellissima segnare all'ultimo ma vedere i tifosi felici è stato più emozionante"
01 giugno 2023 19:00
Galli: "Il Viola Park è il centro sportivo più bello in Europa, un motivo d'orgoglio per i fiorentini"
01 giugno 2023 18:36
Pradè: "Abbiamo tutte le caratteristiche per vincere la Conference. Stasera abbiamo perso per due episodi"
25 maggio 2023 00:09
Scanagatta: "Se prendiamo gol subito mi metto a piangere, se resistiamo il primo tempo si innervosiranno"
24 maggio 2023 18:34
Juric: "La Fiorentina ha segnato al primo tiro in porta. Il pareggio non ci soddisfa, potevamo far di più"
21 maggio 2023 18:20
Kuzmanovic: "Il Basilea non può contare solo sul sostegno della gente, altrimenti la Fiorentina colpirà"
18 maggio 2023 16:06
Polverosi: "Per battere il Basilea non serve un'impresa storica, basta un gol e la partita è recuperata"
18 maggio 2023 15:44
Zuberbuhler: "Cabral? A Firenze bene solo nell'occasione del gol, per il resto non una grande prestazione"
18 maggio 2023 15:09
Bombardini su Inter-Fiorentina: "Per me le due squadre partono alla pari, queste partite hanno storia a sè"
09 maggio 2023 13:04
Monti: "La Coppa Italia è una punizione dentro l'area, la Conference è come entrare in una pasticceria"
03 maggio 2023 15:38
Zappacosta: "Vedere squadre italiane che se la giocano in Europa è un privilegio per il calcio italiano"
02 maggio 2023 19:52
Sabatini: "La Salernitana ha giocatori forti che determinano le partite. Sarà difficile per la Fiorentina"
02 maggio 2023 19:27
Braida: "Commisso mi ha sempre fatto una buona impressione, vuole far bene a Firenze. Ha grandi obiettivi"
27 aprile 2023 19:30
Pradè: "Il presidente Rocco Commisso era stremato, ha detto che se avessimo continuato così sarebbe morto"
20 aprile 2023 22:42
Mandragora: "Questa sconfitta crea dispiacere, non abbiamo fatto una buona gara. Sono contento per Sottil"
20 aprile 2023 22:17
Piccinelli: "Sottil non è più giovanissimo, è una riserva della viola, non gli si può chiedere più di tanto"
18 aprile 2023 20:37
Barak: "Avessi dovuto fare un pronostico un mese fa avrei detto Napoli, adesso penso sia favorito il Milan"
18 aprile 2023 19:25
Kouamé: "Sapevamo che Amrabat sarebbe stato stanco dopo il Mondiale. Firenze casa mia"
11 aprile 2023 20:05
Brekalo: "Prima di entrare Italiano mi ha detto che avrei segnato. Dispiace per il pareggio"
08 aprile 2023 17:28
Dabo: "È vero che c'è delusione ma dobbiamo tornare a vincere con il Frosinone…"
03 aprile 2019 23:53
Simeone: "Che shock a Udine, il peggior momento della mia vita. Adesso voglio dare ancora di più per questa maglia..."
31 marzo 2018 11:32
Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."
15 marzo 2018 13:58
Monchi su Astori: "Ho sentito solo cose belle su di lui, è stata una disgrazia. Il calcio italiano..."
13 marzo 2018 17:53
Spalletti: "Ci porteremo sempre dentro il silenzio del Franchi. Davide era speciale, si merita tutto l'affetto dimostratogli"
13 marzo 2018 17:37
Cataldi: "Sfido chiunque a giocare in un contesto del genere. La morte di Davide è stato uno shock per tutti..."
12 marzo 2018 13:38
Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."
02 marzo 2018 16:08
Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"
28 febbraio 2018 15:46
Pellissier: "Viola simili a noi, altalenanti ma comunque difficili da affrontare. Dimostriamo di essere all'altezza"
23 febbraio 2018 15:18
Bojinov: "Ho bellissimi ricordi di Firenze. Milenkovic e Vlahovic grandi giocatori, Corvino mi chiamò prima di acquistarli"
23 febbraio 2018 15:05
Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"
18 febbraio 2018 13:55
Laurini: "Milenkovic? Mandzukic non l'ha mai vista, ha fatto benissimo. Fiorentini sono fantastici, per strada..."
15 febbraio 2018 15:18
Luppi: "Viola rianimati dai tre punti di Bologna. Presenza dei DV determinante, obiettivo Champions l'anno prossimo"
09 febbraio 2018 11:42
Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."
03 febbraio 2018 12:11
Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"
25 gennaio 2018 17:58
Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."
24 gennaio 2018 19:11
Frey: "A questa Fiorentina manca un leader. Difficile capire i piani della società, io e Borja..."
23 gennaio 2018 14:30
Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."
03 gennaio 2018 18:57
Fava: "Veretout decisivo come Nainggolan, quando è in fiducia spacca le partite. Farebbe al caso dell'Inter"
14 dicembre 2017 17:14
Cois: "Fiorentina da Europa League grazie al lavoro di Pioli, ha creato il giusto mix. Babacar..."
14 dicembre 2017 16:56
Mesto: "Insigne più forte di Chiesa, ma solo per adesso. Settimana difficile per il Napoli, domenica niente di scontato..."
08 dicembre 2017 16:59
Rossitto: "Chiesa talento puro, può essere come Antognoni. Babbo Enrico innamorato della Fiorentina..."
06 dicembre 2017 18:00
Di Carlo: "Théréau innamorato del pallone, ma che giocatore! Simeone meglio di Babacar. Su Pioli..."
05 dicembre 2017 17:34
Pioli: "Chiesa è sulla strada giusta, alla sua età pochi come lui, dimostra grande qualità..."
05 dicembre 2017 17:02
Graziani su Babacar: "Trasmette poco impegno ed in campo è spesso isolato. Farebbe meglio ad andarsene..."
28 novembre 2017 11:50
Montella: "Io CT? Non ho la testa per pensarci adesso. Ovvio che mi piacerebbe, ma non è il momento..."
28 novembre 2017 11:29
Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."
23 novembre 2017 15:24
Mutu svela un retroscena: "In passato vicino al Real Madrid, alla fine non se ne fece di nulla..."
22 novembre 2017 13:46
Pioli: "Parzialmente soddisfatti, abbiamo dimostrato di volere la vittoria. Prova positiva"
19 novembre 2017 19:47
Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"
15 novembre 2017 18:54
Ilicic: "Con la Viola asfaltammo l'Inter a San Siro, ma ora è diverso. Borja? Non il mio migliore amico..."
12 novembre 2017 11:47
Gilardino: "Corsa scudetto sarà bellissima: Napoli, Inter e Juve le favorite. Mi rivedo in Icardi..."
11 novembre 2017 20:24
Vecino: "In nerazzurro mi trovo benissimo, Spalletti determinante per il mio ambientamento. Italia? Deve qualificarsi..."
11 novembre 2017 15:21
Pin: "DV hanno cambiato strategia, devono comunicare le loro intenzioni a Firenze. Viola da 5.5 fino ad ora..."
09 novembre 2017 19:16
Che fine ha fatto Vittorio Cecchi Gori? L'ex presidente della Fiorentina si racconta a Rai Uno...
09 novembre 2017 18:52
Mancini: "In Italia molti giovani forti, il livello si è alzato. Chiesa fra i migliori, ma ce ne sono tanti..."
08 novembre 2017 11:16
Boninsegna: "Viola spesso egoisti davanti alla porta. Chiesa? Già molto forte e può migliorare tanto"
07 novembre 2017 18:40
Cavasin: "La squadra è da Europa League, ma servono nuovi innesti sulle fasce. Il lavoro di Pioli pagherà.."
07 novembre 2017 17:58
Nalini: "La vittoria contro i Viola ci ha dato sicurezza, vogliamo strappare punti salvezza"
04 novembre 2017 18:58
Superchi: "Pioli e Di Francesco due grandi allenatori, sarà una grande gara. Chiesa da Nazionale, su Sportiello..."
03 novembre 2017 15:32
Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."
31 ottobre 2017 12:39
Serena: "Simeone investimento importante, deve essere più generoso. Babacar può fare bene con il nuovo modulo"
24 ottobre 2017 15:37
Frey: "Fiorentina in ripresa, farà un buon campionato. Pioli? È l'uomo giusto, conosce bene Firenze"
24 ottobre 2017 15:20
Cavasin: "Mi aspetto una Fiorentina in crescita nel girone di ritorno. Veretout il migliore fino ad ora, Simeone..."
21 ottobre 2017 17:29
Borja Valero: "Firenze? Legatissimo alla città e alla sua gente, sono stato costretto ad andarmene..."
20 ottobre 2017 10:28
Montella: "Normale essere a rischio con questi risultati. Sfida contro l'AEK cruciale, ma siamo in crescita..."
18 ottobre 2017 17:32
Mastella: "Ci vorrebbero le streghe per invertire rotta, sarebbe bello battere la Fiorentina del mio amico Della Valle"
17 ottobre 2017 15:52
Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."
11 ottobre 2017 13:38
Valcareggi: "Chiesa vale 70 milioni e merita uno stipendio importante. Nazionale? Deve giocare titolare"
10 ottobre 2017 16:04
Stovini: "Le bandiere sono finite, ormai si pensa sempre e solo ai soldi. Su Chiesa e Bernardeschi..."
10 ottobre 2017 15:34
Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"
10 ottobre 2017 12:39
Allegri: "Bernardeschi? La Juve non è una squadra da mezza classifica, qui vincere è tutto. Deve fare il salto di qualità.."
09 ottobre 2017 11:37
Thereau: "Chiesa trascinatore vero, ma visto niente del genere alla sua età. Lui e il Simeone future stelle..."
09 ottobre 2017 10:31
Bernardeschi: "Colpito dalla mentalità bianconera, qui tutti vogliono vincere sempre. Panchina? Nessun dramma, anzi..."
05 ottobre 2017 10:44
Lazzari: "Non mi aspettavo la rivoluzione. La società si è mossa troppo tardi, a Pioli servirà del tempo.."
04 ottobre 2017 20:50
Lobont: "A Firenze mi chiamavano 'Gatto', mi rappresenta. Ho quasi quarant'anni ma ho ancora l'entusiasmo di un ragazzo"
04 ottobre 2017 20:35
A.Lucarelli: "Alla Fiorentina serve tempo, giovani bravi ma non conoscono la Serie A. Su Pioli..."
03 ottobre 2017 14:16
Depaoli: "Chiesa davvero forte, è il futuro del calcio italiano. Contro la Fiorentina..."
30 settembre 2017 11:51
Pazienza: "Fiorentina piena di giovani imprevedibili, possono fare male alla Juventus. Su Bernardeschi..."
18 settembre 2017 16:52
Jacobelli: "Fiorentina in netta crescita, Pioli aveva bisogno di tempo. Contro la Juventus...
18 settembre 2017 14:27
Verdi: "Siamo migliori rispetto allo scorso anno, ci piacerebbe imitare l'Atalanta. Viola temibili, stimo Chiesa e Astori"
16 settembre 2017 12:05
Paganin: "Guai a sottovalutare il Bologna. Settimo posto alla portata dei Viola, i tifosi dovranno essere determinanti"
14 settembre 2017 19:28
Toni: "Nuovo ciclo scelta coraggiosa. Giovani molto interessanti, ma Firenze pretende dei risultati"
14 settembre 2017 19:12
Verdi: "Contro il Napoli non puoi permetterti certi errori. Andiamo a Firenze con rabbia e tanta energia"
11 settembre 2017 18:38
Gheorghe Hagi: "Ianis forte ed ambizioso. Alla Fiorentina lo apprezzano molto, farà bene. Sul Pallone d'Oro..."
21 agosto 2017 19:31
Gomez: "Firenze esperienza bellissima, torno sempre quando posso. Ecco cosa ho detto a Babacar..."
06 agosto 2017 21:22
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