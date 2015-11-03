Labaro Viola

Notizie Intervista Fiorentina

Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport"

01 febbraio 2025 21:14

Marchini: "Chi si compra? Il problema vero è chi si vende, e soprattutto come sostituirli"

16 giugno 2023 15:48

Amoruso: "Igor? Da quelli che sono i sentori credo si cambierà strada. Ma il problema è di tutta la difesa"

14 giugno 2023 19:28

Carnasciali: "Abbiamo fatto molti errori quest'anno, la colpa è anche di Italiano e della sua gestione"

14 giugno 2023 19:11

Guerini: "Metterei la firma se ripetesse la prestazione e la mole di occasioni create all'Olimpico"

04 giugno 2023 11:35

Hateley: "Jovic? Come tutti gli attaccanti ha molta pressione, deve segnare nei match importanti"

01 giugno 2023 19:58

Carnasciali: "In finale metterei Jovic, anche se forse 10 giorni fa non avrei dato questa risposta"

01 giugno 2023 19:33

Barak: "Basilea? Emozione bellissima segnare all'ultimo ma vedere i tifosi felici è stato più emozionante"

01 giugno 2023 19:00

Galli: "Il Viola Park è il centro sportivo più bello in Europa, un motivo d'orgoglio per i fiorentini"

01 giugno 2023 18:36

Pradè: "Abbiamo tutte le caratteristiche per vincere la Conference. Stasera abbiamo perso per due episodi"

25 maggio 2023 00:09

Scanagatta: "Se prendiamo gol subito mi metto a piangere, se resistiamo il primo tempo si innervosiranno"

24 maggio 2023 18:34

Juric: "La Fiorentina ha segnato al primo tiro in porta. Il pareggio non ci soddisfa, potevamo far di più"

21 maggio 2023 18:20

Kuzmanovic: "Il Basilea non può contare solo sul sostegno della gente, altrimenti la Fiorentina colpirà"

18 maggio 2023 16:06

Polverosi: "Per battere il Basilea non serve un'impresa storica, basta un gol e la partita è recuperata"

18 maggio 2023 15:44

Zuberbuhler: "Cabral? A Firenze bene solo nell'occasione del gol, per il resto non una grande prestazione"

18 maggio 2023 15:09

Bombardini su Inter-Fiorentina: "Per me le due squadre partono alla pari, queste partite hanno storia a sè"

09 maggio 2023 13:04

Monti: "La Coppa Italia è una punizione dentro l'area, la Conference è come entrare in una pasticceria"

03 maggio 2023 15:38

Zappacosta: "Vedere squadre italiane che se la giocano in Europa è un privilegio per il calcio italiano"

02 maggio 2023 19:52

Sabatini: "La Salernitana ha giocatori forti che determinano le partite. Sarà difficile per la Fiorentina"

02 maggio 2023 19:27

Braida: "Commisso mi ha sempre fatto una buona impressione, vuole far bene a Firenze. Ha grandi obiettivi"

27 aprile 2023 19:30

Pradè: "Il presidente Rocco Commisso era stremato, ha detto che se avessimo continuato così sarebbe morto"

20 aprile 2023 22:42

Mandragora: "Questa sconfitta crea dispiacere, non abbiamo fatto una buona gara. Sono contento per Sottil"

20 aprile 2023 22:17

Piccinelli: "Sottil non è più giovanissimo, è una riserva della viola, non gli si può chiedere più di tanto"

18 aprile 2023 20:37

Barak: "Avessi dovuto fare un pronostico un mese fa avrei detto Napoli, adesso penso sia favorito il Milan"

18 aprile 2023 19:25

Kouamé: "Sapevamo che Amrabat sarebbe stato stanco dopo il Mondiale. Firenze casa mia"

11 aprile 2023 20:05

Brekalo: "Prima di entrare Italiano mi ha detto che avrei segnato. Dispiace per il pareggio"

08 aprile 2023 17:28

Dabo: "È vero che c'è delusione ma dobbiamo tornare a vincere con il Frosinone…"

03 aprile 2019 23:53

Simeone: "Che shock a Udine, il peggior momento della mia vita. Adesso voglio dare ancora di più per questa maglia..."

31 marzo 2018 11:32

Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."

15 marzo 2018 13:58

Monchi su Astori: "Ho sentito solo cose belle su di lui, è stata una disgrazia. Il calcio italiano..."

13 marzo 2018 17:53

Spalletti: "Ci porteremo sempre dentro il silenzio del Franchi. Davide era speciale, si merita tutto l'affetto dimostratogli"

13 marzo 2018 17:37

Cataldi: "Sfido chiunque a giocare in un contesto del genere. La morte di Davide è stato uno shock per tutti..."

12 marzo 2018 13:38

Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."

02 marzo 2018 16:08

Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"

28 febbraio 2018 15:46

Pellissier: "Viola simili a noi, altalenanti ma comunque difficili da affrontare. Dimostriamo di essere all'altezza"

23 febbraio 2018 15:18

Bojinov: "Ho bellissimi ricordi di Firenze. Milenkovic e Vlahovic grandi giocatori, Corvino mi chiamò prima di acquistarli"

23 febbraio 2018 15:05

Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"

18 febbraio 2018 13:55

Laurini: "Milenkovic? Mandzukic non l'ha mai vista, ha fatto benissimo. Fiorentini sono fantastici, per strada..."

15 febbraio 2018 15:18

Luppi: "Viola rianimati dai tre punti di Bologna. Presenza dei DV determinante, obiettivo Champions l'anno prossimo"

09 febbraio 2018 11:42

Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."

03 febbraio 2018 12:11

Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"

25 gennaio 2018 17:58

Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."

24 gennaio 2018 19:11

Frey: "A questa Fiorentina manca un leader. Difficile capire i piani della società, io e Borja..."

23 gennaio 2018 14:30

Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."

03 gennaio 2018 18:57

Fava: "Veretout decisivo come Nainggolan, quando è in fiducia spacca le partite. Farebbe al caso dell'Inter"

14 dicembre 2017 17:14

Cois: "Fiorentina da Europa League grazie al lavoro di Pioli, ha creato il giusto mix. Babacar..."

14 dicembre 2017 16:56

Mesto: "Insigne più forte di Chiesa, ma solo per adesso. Settimana difficile per il Napoli, domenica niente di scontato..."

08 dicembre 2017 16:59

Rossitto: "Chiesa talento puro, può essere come Antognoni. Babbo Enrico innamorato della Fiorentina..."

06 dicembre 2017 18:00

Di Carlo: "Théréau innamorato del pallone, ma che giocatore! Simeone meglio di Babacar. Su Pioli..."

05 dicembre 2017 17:34

Pioli: "Chiesa è sulla strada giusta, alla sua età pochi come lui, dimostra grande qualità..."

05 dicembre 2017 17:02

Graziani su Babacar: "Trasmette poco impegno ed in campo è spesso isolato. Farebbe meglio ad andarsene..."

28 novembre 2017 11:50

Montella: "Io CT? Non ho la testa per pensarci adesso. Ovvio che mi piacerebbe, ma non è il momento..."

28 novembre 2017 11:29

Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."

23 novembre 2017 15:24

Mutu svela un retroscena: "In passato vicino al Real Madrid, alla fine non se ne fece di nulla..."

22 novembre 2017 13:46

Pioli: "Parzialmente soddisfatti, abbiamo dimostrato di volere la vittoria. Prova positiva"

19 novembre 2017 19:47

Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"

15 novembre 2017 18:54

Ilicic: "Con la Viola asfaltammo l'Inter a San Siro, ma ora è diverso. Borja? Non il mio migliore amico..."

12 novembre 2017 11:47

Gilardino: "Corsa scudetto sarà bellissima: Napoli, Inter e Juve le favorite. Mi rivedo in Icardi..."

11 novembre 2017 20:24

Vecino: "In nerazzurro mi trovo benissimo, Spalletti determinante per il mio ambientamento. Italia? Deve qualificarsi..."

11 novembre 2017 15:21

Pin: "DV hanno cambiato strategia, devono comunicare le loro intenzioni a Firenze. Viola da 5.5 fino ad ora..."

09 novembre 2017 19:16

Che fine ha fatto Vittorio Cecchi Gori? L'ex presidente della Fiorentina si racconta a Rai Uno...

09 novembre 2017 18:52

Mancini: "In Italia molti giovani forti, il livello si è alzato. Chiesa fra i migliori, ma ce ne sono tanti..."

08 novembre 2017 11:16

Boninsegna: "Viola spesso egoisti davanti alla porta. Chiesa? Già molto forte e può migliorare tanto"

07 novembre 2017 18:40

Cavasin: "La squadra è da Europa League, ma servono nuovi innesti sulle fasce. Il lavoro di Pioli pagherà.."

07 novembre 2017 17:58

Nalini: "La vittoria contro i Viola ci ha dato sicurezza, vogliamo strappare punti salvezza"

04 novembre 2017 18:58

Superchi: "Pioli e Di Francesco due grandi allenatori, sarà una grande gara. Chiesa da Nazionale, su Sportiello..."

03 novembre 2017 15:32

Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."

31 ottobre 2017 12:39

Serena: "Simeone investimento importante, deve essere più generoso. Babacar può fare bene con il nuovo modulo"

24 ottobre 2017 15:37

Frey: "Fiorentina in ripresa, farà un buon campionato. Pioli? È l'uomo giusto, conosce bene Firenze"

24 ottobre 2017 15:20

Cavasin: "Mi aspetto una Fiorentina in crescita nel girone di ritorno. Veretout il migliore fino ad ora, Simeone..."

21 ottobre 2017 17:29

Borja Valero: "Firenze? Legatissimo alla città e alla sua gente, sono stato costretto ad andarmene..."

20 ottobre 2017 10:28

Montella: "Normale essere a rischio con questi risultati. Sfida contro l'AEK cruciale, ma siamo in crescita..."

18 ottobre 2017 17:32

Mastella: "Ci vorrebbero le streghe per invertire rotta, sarebbe bello battere la Fiorentina del mio amico Della Valle"

17 ottobre 2017 15:52

Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."

11 ottobre 2017 13:38

Valcareggi: "Chiesa vale 70 milioni e merita uno stipendio importante. Nazionale? Deve giocare titolare"

10 ottobre 2017 16:04

Stovini: "Le bandiere sono finite, ormai si pensa sempre e solo ai soldi. Su Chiesa e Bernardeschi..."

10 ottobre 2017 15:34

Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"

10 ottobre 2017 12:39

Allegri: "Bernardeschi? La Juve non è una squadra da mezza classifica, qui vincere è tutto. Deve fare il salto di qualità.."

09 ottobre 2017 11:37

Thereau: "Chiesa trascinatore vero, ma visto niente del genere alla sua età. Lui e il Simeone future stelle..."

09 ottobre 2017 10:31

Bernardeschi: "Colpito dalla mentalità bianconera, qui tutti vogliono vincere sempre. Panchina? Nessun dramma, anzi..."

05 ottobre 2017 10:44

Lazzari: "Non mi aspettavo la rivoluzione. La società si è mossa troppo tardi, a Pioli servirà del tempo.."

04 ottobre 2017 20:50

Lobont: "A Firenze mi chiamavano 'Gatto', mi rappresenta. Ho quasi quarant'anni ma ho ancora l'entusiasmo di un ragazzo"

04 ottobre 2017 20:35

A.Lucarelli: "Alla Fiorentina serve tempo, giovani bravi ma non conoscono la Serie A. Su Pioli..."

03 ottobre 2017 14:16

Depaoli: "Chiesa davvero forte, è il futuro del calcio italiano. Contro la Fiorentina..."

30 settembre 2017 11:51

Pazienza: "Fiorentina piena di giovani imprevedibili, possono fare male alla Juventus. Su Bernardeschi..."

18 settembre 2017 16:52

Jacobelli: "Fiorentina in netta crescita, Pioli aveva bisogno di tempo. Contro la Juventus...

18 settembre 2017 14:27

Verdi: "Siamo migliori rispetto allo scorso anno, ci piacerebbe imitare l'Atalanta. Viola temibili, stimo Chiesa e Astori"

16 settembre 2017 12:05

Paganin: "Guai a sottovalutare il Bologna. Settimo posto alla portata dei Viola, i tifosi dovranno essere determinanti"

14 settembre 2017 19:28

Toni: "Nuovo ciclo scelta coraggiosa. Giovani molto interessanti, ma Firenze pretende dei risultati"

14 settembre 2017 19:12

Verdi: "Contro il Napoli non puoi permetterti certi errori. Andiamo a Firenze con rabbia e tanta energia"

11 settembre 2017 18:38

Gheorghe Hagi: "Ianis forte ed ambizioso. Alla Fiorentina lo apprezzano molto, farà bene. Sul Pallone d'Oro..."

21 agosto 2017 19:31

Gomez: "Firenze esperienza bellissima, torno sempre quando posso. Ecco cosa ho detto a Babacar..."

06 agosto 2017 21:22

Gaspar: "Fiorentina sempre stata la mia prima scelta, sono orgoglioso di vestire la maglia viola"

23 luglio 2017 00:38

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