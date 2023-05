Pascal Zuberbuhler, ex portiere del Basilea, ha parlato a Blue News in vista della partita di stasera tra Fiorentina e Basilea. Queste le sue parole riguardo il punto di riferimento offensivo della Fiorentina, Arthur Cabral:

“All’andata non ha fatto una grande prestazione, credo che questa cosa si ripeterà anche in terra svizzera. Nella gara di Firenze ha segnato ma non ha fornito un grande aiuto ai compagni, soprattutto nella ripresa è stato poco presente in fase offensiva”.