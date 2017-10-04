Lobont: "A Firenze mi chiamavano 'Gatto', mi rappresenta. Ho quasi quarant'anni ma ho ancora l'entusiasmo di un ragazzo"

Bogdan Lobont, attuale terzo portiere della Roma, ha rilasciato un'intervista a FRF TV nella quale ha parlato anche della sua esperienza a Firenze e del soprannome che lo accompagnò in quegli anni. Ec...

Bogdan Lobont, attuale terzo portiere della Roma, ha rilasciato un'intervista a FRF TV nella quale ha parlato anche della sua esperienza a Firenze e del soprannome che lo accompagnò in quegli anni. Ecco un estratto: "Vivo le stesse emozioni di vent'anni fa. A quasi quarant'anni, ho l'entusiasmo di un ragazzo. Gioco in una società importante come la Roma dove cerco di trarre il meglio da tutti i campioni in rosa. Io il 'Gatto'? Mi ispira questo soprannome che mi è stato dato a Firenze nel 2006. C'è il mio carattere e il mio modo di parare".