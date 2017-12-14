Fava: "Veretout decisivo come Nainggolan, quando è in fiducia spacca le partite. Farebbe al caso dell'Inter"

Il giornalista di Mediaset Premium ed esperto di calcio francese Fabio Fava, ha commentato l'impatto eccezionale che ha avuto Jordan Veretout con la Fiorentina ed in generale con il nostro campionato....

Il giornalista di Mediaset Premium ed esperto di calcio francese Fabio Fava, ha commentato l'impatto eccezionale che ha avuto Jordan Veretout con la Fiorentina ed in generale con il nostro campionato. Questo il pensiero del giornalista: "Mi aspettavo un Veretout che non subisse il cambio di campionato, ma non così decisivo al 14 dicembre. Per caratteristiche ci può stare il paragone con Nainggolan, anche se il belga ha più esplosività mentre il francese ha un piede più educato, gli assomiglia soprattutto per la scossa che da alle partite, va a cercarsi il pallone e le responsabilità. E’ il tipo di calciatore che farebbe al caso dell’Inter di Spalletti perché può giocare sia alto che basso. Nell’inserimento a Firenze è stato avvantaggiato dall’esperienza al Saint Etienne, dove la piazza è molto simile a quella di Firenze, ha bisogno di sentire il calore intorno a se, non a caso in Inghilterra non si è ambientato e non ha inciso”.