Notizie Saint Etienne Fiorentina

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09 aprile 2020 19:09
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19 febbraio 2019 16:45
Dalla Francia: il Saint Etienne su Eysseric, iniziata la trattativa. La Fiorentina apre alla cessione
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Tuttosport, Dabo del Saint Etienne può arrivare alla Fiorentina, colpo da 4,5 milioni. Superato Soucek
27 gennaio 2018 12:14
Fava: "Veretout decisivo come Nainggolan, quando è in fiducia spacca le partite. Farebbe al caso dell'Inter"
14 dicembre 2017 17:14
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