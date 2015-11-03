Labaro Viola

Notizie Saint Etienne Fiorentina

Longari, Sportitalia: "Fiorentina ha sondato Ekuban del Trabzonspor. Sull'attaccante c'è anche la Samp"

12 maggio 2021 16:21

Veretout: "Firenze fu la scelta giusta. DA13 mi aiutò a capire l'italiano. Dopo la sua morte.."

09 aprile 2020 19:09

"Prima della Fiorentina potevo andare al Saint Etienne. In Serie A cresco tatticamente"

19 febbraio 2019 16:45

Dalla Francia: il Saint Etienne su Eysseric, iniziata la trattativa. La Fiorentina apre alla cessione

16 luglio 2018 21:30

Gazzetta: Dabo è viola, al Saint-Etienne vanno 3 milioni. I dettagli dell'accordo...

30 gennaio 2018 12:21

UFFICIALE: Arriva Bryan Dabo a titolo definitivo dai francesi del Saint-Etienne...

30 gennaio 2018 09:50

Tuttosport, Dabo del Saint Etienne può arrivare alla Fiorentina, colpo da 4,5 milioni. Superato Soucek

27 gennaio 2018 12:14

Fava: "Veretout decisivo come Nainggolan, quando è in fiducia spacca le partite. Farebbe al caso dell'Inter"

14 dicembre 2017 17:14

Dalla Francia: per Karamoh niente Fiorentina, va al Saint Etienne per 6 milioni di euro

19 luglio 2017 11:58

Archivio

Esplora l'archivio di Saint Etienne

Sett. 19
Sett. 15
Sett. 8
Sett. 29 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 50 Sett. 29