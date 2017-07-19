Dalla Francia: per Karamoh niente Fiorentina, va al Saint Etienne per 6 milioni di euro
Yann Karamoh si appresta a diventare un nuovo giocatore del Saint Etienne. La conferma arriva direttamente dalla Francia, dove la maggior parte dei media parla di accordo già fatto sulla base di 6 mil...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 11:58
Yann Karamoh si appresta a diventare un nuovo giocatore del Saint Etienne. La conferma arriva direttamente dalla Francia, dove la maggior parte dei media parla di accordo già fatto sulla base di 6 milioni di euro. Nulla da fare dunque per la Fiorentina, che avrebbe inseguito a lungo l'attaccante, anche se da Viale Manfredo Fanti sono sempre giunte smentite in tal senso.