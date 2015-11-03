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Notizie Karamoh Fiorentina

Galli: "Parma ostico da affrontare in casa. Viola bravi a riacciuffare il pari. Le assenze.."

04 novembre 2019 22:42

Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?

30 aprile 2019 23:51

CdS, per Chiesa distanza 20 milioni tra Inter e Fiorentina, Karamoh e Gagliardini nella trattativa?

20 gennaio 2019 12:27

Tuttosport, l'Inter offre Karamoh, Candreva e Gagliardini alla Fiorentina per avere Benassi. La società viola...

04 gennaio 2019 10:53

Corvino vuole prendere Karamoh dall'Inter che spera in uno sconto per Chiesa

10 aprile 2018 17:34

Parisi: 'La Fiorentina voleva Karamoh, ma poi lui ha fatto un'altra scelta'

02 settembre 2017 12:57

Dalla Francia: per Karamoh niente Fiorentina, va al Saint Etienne per 6 milioni di euro

19 luglio 2017 11:58

Durissimo comunicato del Caen: "Prenderemo provvedimento su accordi con Karamoh." Un messaggio alla Fiorentina?

16 luglio 2017 15:14

Dalla Francia, Karamoh vuole solo la Fioentina. Accordo trovato ma il Caen chiede 10 milioni

13 luglio 2017 10:31

Da Rigoni a Politano passando per Larsson, tutte le idee della Fiorentina per coprire le fasce...

02 luglio 2017 11:14

Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...

30 giugno 2017 11:56

Pedullà: "Annunciare che Vecino ha la clausola è un invito alla cessione. Kalinic per ora non si muove"

17 giugno 2017 22:54

Pedullà smentisce Sky Sport: "Nessuna offerta per Borja Valero dall'Inter. Dalla Francia bloccano la Fiorentina"

15 giugno 2017 20:34

Mpasinkatu: "Karamoh può diventare un crac del calcio mondiale come Mbappè. Diallo come Koulibaly"

14 giugno 2017 19:17

Pedullà: "La Fiorentina vuole fare come il Milan. Bruno Gaspar sarà annunciato questa settimana"

13 giugno 2017 20:31

Pedullà: "Quasi fatta per Diallo e Karamoh. Berna? Bisogna capire quali sono le sue priorità"

12 giugno 2017 20:08

Pedullà: "Altro colpo in arrivo, vicino Karamoh ai viola. Vi spiego di che giocatore si tratta. Borja e Vecino..."

09 giugno 2017 20:30

Pedullà: "Bruno Gaspar è preso, Karamoh vicino. Bernardeschi non ha detto si all'Inter"

09 giugno 2017 15:06

Chi è Karamoh, la giovane stella francese ormai prossimo al trasferimento alla Fiorentina

09 giugno 2017 11:04

Gazzetta, dopo Bruno Gaspar Fiorentina molto vicina a chiudere per Karamoh del Caen. Costo 1 milione

09 giugno 2017 10:18

Pedullà: "La Fiorentina ha fatto importanti passi avanti per Karamoh. Bernardeschi non vuole andare all'estero"

08 giugno 2017 15:46

Pedullà: "Fiorentina vicinissima a chiudere due nuovi colpi in Francia. Trattative in dirittura d'arrivo"

26 maggio 2017 00:06

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