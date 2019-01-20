CdS, per Chiesa distanza 20 milioni tra Inter e Fiorentina, Karamoh e Gagliardini nella trattativa?

E’ sempre Federico Chiesa il nome che stuzzica la dirigenza dell’Inter per quanto riguarda l’attacco. Il club nerazzurro, secondo quanto riporta il Corriere delll Sport, potrebbe tentare l’assalto in...

E’ sempre Federico Chiesa il nome che stuzzica la dirigenza dell’Inter per quanto riguarda l’attacco. Il club nerazzurro, secondo quanto riporta il Corriere delll Sport, potrebbe tentare l’assalto in estate, nonostante le elevate richieste della Fiorentina: “Per l’attacco occhi puntati sul gioiello della Fiorentina Chiesa per il quale però va trovata una non facile intesa economica: anche in questo caso le valutazioni sono distanti 15-20 milioni. L’idea nerazzurra può essere quella di inserire nell’operazione Gagliardini o Karamoh, che sta facendo bene al Bordeaux e rientrerà a Milano. Dal Genoa invece dovrebbe tornare Radu che l’Inter controlla”.