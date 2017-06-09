Pedullà: "Bruno Gaspar è preso, Karamoh vicino. Bernardeschi non ha detto si all'Inter"

Diallo e Karamoh possono essere presi entrambi ma il calciomercato della Fiorentina deve ancora entrare ne vivo" così Pedullà a Radio Bruno

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha concluso l'opererazione per Bruno Gaspar è una cosa fatta per circa 4 milioni di euro. Diallo e Karamoh sono due situazioni calde, ma per il talento Karamoh la trattativa è piu avviata. Ci sono buone possibilità che vadano in porto entrambe. Molto del mercato viola deve ancora arrivare. Bernardeschi? A me risulta una grande pressione dell’Inter, ma non un ‘sì’ definitivo da parte del giocatore. C’è solo disponibilità a parlarne da parte del calciatore" conclude Alfredo Pedullà.