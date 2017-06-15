Pedullà smentisce Sky Sport: "Nessuna offerta per Borja Valero dall'Inter. Dalla Francia bloccano la Fiorentina"

La Fiorentina valuterà le offerte per Borja nel caso arriveranno. Karamoh e Diallo? Operazioni bloccate, il motivo.." così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Se arrivasse un’offerta per Borja Valero la Fiorentina la valuterà, ma l’Inter a centrocampo ha fin troppi giocatori, non c'è stato nulla. Diallo e Kamaroh situazioni un po’ bloccate nelle ultime ore, le squadre francesi si sono irrigidite date le troppe voci sui giocatori. Badelj è la seconda o terza scelta delle altre squadre, al momento anche la sua situazione è bloccata. Nessuna offerta è arrivata per il centrocampista croato"