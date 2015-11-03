Notizie Diallo Fiorentina

Ag. Diallo: "Era vicino alla Fiorentina, ma non volle andare per paura di fare il vice Astori"
28 aprile 2021 13:24
Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...
30 giugno 2017 11:56
Equipe, Fiorentina vicina a Diallo, i viola vorrebbero portare in tutti i modi il francese a Firenze
25 giugno 2017 12:17
Pedullà: "Annunciare che Vecino ha la clausola è un invito alla cessione. Kalinic per ora non si muove"
17 giugno 2017 22:54
Pedullà smentisce Sky Sport: "Nessuna offerta per Borja Valero dall'Inter. Dalla Francia bloccano la Fiorentina"
15 giugno 2017 20:34
E' fatta per Diallo: tutti i dettagli dell'operazione
15 giugno 2017 00:33
Mpasinkatu: "Karamoh può diventare un crac del calcio mondiale come Mbappè. Diallo come Koulibaly"
14 giugno 2017 19:17
Gazzetta dello Sport, dopo la chiusura per Bruno Gaspar in arrivo anche Diallo del Monaco. Costerà 4 milioni
14 giugno 2017 09:47
Pedullà: "La Fiorentina vuole fare come il Milan. Bruno Gaspar sarà annunciato questa settimana"
13 giugno 2017 20:31
Pedullà: "Quasi fatta per Diallo e Karamoh. Berna? Bisogna capire quali sono le sue priorità"
12 giugno 2017 20:08
Stadio, dopo Bruno Gaspar Fiorentina vicinassima a chiudere per Diallo
11 giugno 2017 13:57
Chi è Diallo, il difensore centrale del Monaco che Corvino sta cercando di portare a Firenze
10 giugno 2017 15:15
Ceccarini: "Gaspar è viola al 100%, quasi fatta anche per Diallo. Berna? È più no che si"
10 giugno 2017 12:52
La nuova difesa della Fiorentina è quasi fatta, e anche Diallo del Monaco è vicino all'arrivo a Firenze
10 giugno 2017 12:16
Corriere: via al mercato, viola di nuovo su Obiang, novità Diallo del Monaco
29 maggio 2017 11:32
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