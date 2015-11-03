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Notizie Diallo Fiorentina

Ag. Diallo: "Era vicino alla Fiorentina, ma non volle andare per paura di fare il vice Astori"

28 aprile 2021 13:24

Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...

30 giugno 2017 11:56

Equipe, Fiorentina vicina a Diallo, i viola vorrebbero portare in tutti i modi il francese a Firenze

25 giugno 2017 12:17

Pedullà: "Annunciare che Vecino ha la clausola è un invito alla cessione. Kalinic per ora non si muove"

17 giugno 2017 22:54

Pedullà smentisce Sky Sport: "Nessuna offerta per Borja Valero dall'Inter. Dalla Francia bloccano la Fiorentina"

15 giugno 2017 20:34

E' fatta per Diallo: tutti i dettagli dell'operazione

15 giugno 2017 00:33

Mpasinkatu: "Karamoh può diventare un crac del calcio mondiale come Mbappè. Diallo come Koulibaly"

14 giugno 2017 19:17

Gazzetta dello Sport, dopo la chiusura per Bruno Gaspar in arrivo anche Diallo del Monaco. Costerà 4 milioni

14 giugno 2017 09:47

Pedullà: "La Fiorentina vuole fare come il Milan. Bruno Gaspar sarà annunciato questa settimana"

13 giugno 2017 20:31

Pedullà: "Quasi fatta per Diallo e Karamoh. Berna? Bisogna capire quali sono le sue priorità"

12 giugno 2017 20:08

Stadio, dopo Bruno Gaspar Fiorentina vicinassima a chiudere per Diallo

11 giugno 2017 13:57

Chi è Diallo, il difensore centrale del Monaco che Corvino sta cercando di portare a Firenze

10 giugno 2017 15:15

Ceccarini: "Gaspar è viola al 100%, quasi fatta anche per Diallo. Berna? È più no che si"

10 giugno 2017 12:52

La nuova difesa della Fiorentina è quasi fatta, e anche Diallo del Monaco è vicino all'arrivo a Firenze

10 giugno 2017 12:16

Corriere: via al mercato, viola di nuovo su Obiang, novità Diallo del Monaco

29 maggio 2017 11:32

Pedullà: "Fiorentina vicinissima a chiudere due nuovi colpi in Francia. Trattative in dirittura d'arrivo"

26 maggio 2017 00:06

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