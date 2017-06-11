Stadio, dopo Bruno Gaspar Fiorentina vicinassima a chiudere per Diallo
La nuova difesa viola è praticamente fatta, manca solo l'ultimo tassello. E Diallo del Monaco è ai dettagli con Corvino..
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2017 13:57
Secondo quanto riporta Stadio, la difesa della Fiorentina è a posto o quasi, su Simeone si darà l'affondo quando partirà Kalinic: il mercato della Fiorentina procede spedito anche nel restyling del reparto arretrato. Bruno Gaspar è un acquisto definito, manca solo l’ufficialità per aggiungerlo a Vitor Hugo e Milenkovic tra i rinforzi. A stretto giro di posta anche Diallo del Monaco, capace anche di giocare mediano nel centrocampo sia a due che a tre.