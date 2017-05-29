Corriere: via al mercato, viola di nuovo su Obiang, novità Diallo del Monaco
Il Corriere Fiorentino afferma oggi che si apre ufficialmente il mercato viola, in realtà già iniziato con i colpi Milenkovic e Vitor Hugo. Corvino torna a puntare un vecchio obiettivo per ilc centroc...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2017 11:32
Il Corriere Fiorentino afferma oggi che si apre ufficialmente il mercato viola, in realtà già iniziato con i colpi Milenkovic e Vitor Hugo. Corvino torna a puntare un vecchio obiettivo per ilc centrocampo: si tratta di Obiang del West Ham. Viola forti anche su Diallo, promettente difensore classe '96 in forza al Monaco.