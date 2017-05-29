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Corriere: via al mercato, viola di nuovo su Obiang, novità Diallo del Monaco

Il Corriere Fiorentino afferma oggi che si apre ufficialmente il mercato viola, in realtà già iniziato con i colpi Milenkovic e Vitor Hugo. Corvino torna a puntare un vecchio obiettivo per ilc centroc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2017 11:32
Corriere: via al mercato, viola di nuovo su Obiang, novità Diallo del Monaco -
Rassegna Stampa
Mercato
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Il Corriere Fiorentino afferma oggi che si apre ufficialmente il mercato viola, in realtà già iniziato con i colpi Milenkovic e Vitor Hugo. Corvino torna a puntare un vecchio obiettivo per ilc centrocampo: si tratta di Obiang del West Ham. Viola forti anche su Diallo, promettente difensore classe '96 in forza al Monaco.

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