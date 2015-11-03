Notizie Obiang Fiorentina

Obiang duro dopo sconfitta con la Fiorentina: "Siamo incazzati. Perso per episodio, questo è il calcio"
07 gennaio 2023 19:58
Obiang: "Chi avrà più voglia vincerà. La Fiorentina arriva da un periodo non facile"
16 dicembre 2020 20:43
Convocati Sassuolo, De Zerbi ne chiama 24 per Firenze. Out Obiang e Toljan. L'elenco completo
01 luglio 2020 13:30
"Vi svelo perché Obiang non è andato alla Fiorentina. Non c'entrano i soldi e nemmeno..."
16 gennaio 2019 23:59
Il retroscena, la Fiorentina ha definitivamente abbandonato la pista Obiang. Il calciatore...
16 gennaio 2019 00:05
Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..
15 gennaio 2019 22:07
Sky Sport UK: il West Ham rifiuta 10 milioni dai viola per Obiang
15 gennaio 2019 17:36
"La Fiorentina non vuole dare Vlahovic in prestito all'Empoli. Arriverà un centrocampista"
15 gennaio 2019 15:26
L'agente di Obiang sta provando a convincere il West Ham. Offerta dal Lille? il calciatore...
15 gennaio 2019 12:27
Calamai: "Fiorentina bella tosta a Torino, Chiesa sta diventando fenomeno. Su Obiang non è ancora finita..
14 gennaio 2019 21:41
Obiang sfumato per un capriccio inglese. Pioli e quelle parole sull'affare saltato all'ultimo...
14 gennaio 2019 12:36
Obiang vuole la Fiorentina, il problema è... Nel frattempo si inserisce un club francese
14 gennaio 2019 11:45
RMC, c’è anche il Lille nella corsa a Pedro Obiang
14 gennaio 2019 07:49
Sky Sport, la Fiorentina è ancora vicina a Obiang nonostante il veto del patron del West Ham
13 gennaio 2019 12:58
Clamoroso Obiang, salta tutto nonostante l'accordo. Il presidente del West Ham...
13 gennaio 2019 11:23
È fatta, Obiang è della Fiorentina, 10 milioni al West Ham, contratto di 4 anni. I dettagli
13 gennaio 2019 00:32
Fiorentina pronta a chiudere per Obiang, accordo per il trasferimento a titolo definitivo
12 gennaio 2019 19:42
Pedullà: "Impossibile il ritorno di Badelj a Firenze. Obiang era viola, è saltato tutto perché..."
12 gennaio 2019 17:51
Sky Sport: continua il pressing della Fiorentina per Obiang. Su di lui altri due club di Serie A
12 gennaio 2019 17:33
La Fiorentina offre 9 milioni per Obiang, su di lui molta concorrenza
23 luglio 2018 10:07
Casa Mercato Viola, Corvino punta tutto su Pjaca e Pasalic. Svolta per il secondo vicina
09 luglio 2018 23:39
Offerta al West Ham per Pedro Obiang, ex Sampdoria. La risposta inglese...
09 luglio 2018 21:50
The Sun: la Fiorentina pensa a Pedro Obiang per rinforzare il centrocampo
17 giugno 2018 12:15
Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...
04 giugno 2018 23:40
La Nazione, torna di moda il nome di Obiang per il dopo Badelj. 10 milioni la richiesta.
04 giugno 2018 09:16
Obiang chiodo fisso di Corvino: adesso con l'arrivo di Joao Mario può lasciare il West Ham
26 gennaio 2018 11:19
Obiang e Bessa obiettivi concreti per il centrocampo: ora Corvino preme sull'acceleratore
11 gennaio 2018 10:48
Obiang obiettivo della Fiorentina? Il West Ham ha fissato il costo del cartellino, 20 milioni
04 giugno 2017 20:39
Corriere: via al mercato, viola di nuovo su Obiang, novità Diallo del Monaco
29 maggio 2017 11:32
Il mercato viola lo decide Ramadani. Dalla cessione di Kalinic alla suggestione Jovetic fino al possibile colpo Obiang
22 maggio 2017 09:12
Clamoroso, Criscitiello: "Sfuma Obiang alla Fiorentina, resta al West Ham"
31 agosto 2016 21:27
Colpo Fiorentina, arriva Obiang in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni
31 agosto 2016 14:02
Corvino vuole Obiang, la Fiorentina chiede un prestito con diritto di riscatto. La risposta del West Ham..
21 agosto 2016 12:11
L'Udinese vuole Babacar e offre Heurtaux. Corvino per il centrocampo chiede Obiang
19 agosto 2016 11:33
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