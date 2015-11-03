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Notizie Obiang Fiorentina

Obiang duro dopo sconfitta con la Fiorentina: "Siamo incazzati. Perso per episodio, questo è il calcio"

07 gennaio 2023 19:58

Obiang: "Chi avrà più voglia vincerà. La Fiorentina arriva da un periodo non facile"

16 dicembre 2020 20:43

Convocati Sassuolo, De Zerbi ne chiama 24 per Firenze. Out Obiang e Toljan. L'elenco completo

01 luglio 2020 13:30

"Vi svelo perché Obiang non è andato alla Fiorentina. Non c'entrano i soldi e nemmeno..."

16 gennaio 2019 23:59

Il retroscena, la Fiorentina ha definitivamente abbandonato la pista Obiang. Il calciatore...

16 gennaio 2019 00:05

Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..

15 gennaio 2019 22:07

Sky Sport UK: il West Ham rifiuta 10 milioni dai viola per Obiang

15 gennaio 2019 17:36

"La Fiorentina non vuole dare Vlahovic in prestito all'Empoli. Arriverà un centrocampista"

15 gennaio 2019 15:26

L'agente di Obiang sta provando a convincere il West Ham. Offerta dal Lille? il calciatore...

15 gennaio 2019 12:27

Calamai: "Fiorentina bella tosta a Torino, Chiesa sta diventando fenomeno. Su Obiang non è ancora finita..

14 gennaio 2019 21:41

Obiang sfumato per un capriccio inglese. Pioli e quelle parole sull'affare saltato all'ultimo...

14 gennaio 2019 12:36

Obiang vuole la Fiorentina, il problema è... Nel frattempo si inserisce un club francese

14 gennaio 2019 11:45

RMC, c’è anche il Lille nella corsa a Pedro Obiang

14 gennaio 2019 07:49

Sky Sport, la Fiorentina è ancora vicina a Obiang nonostante il veto del patron del West Ham

13 gennaio 2019 12:58

Clamoroso Obiang, salta tutto nonostante l'accordo. Il presidente del West Ham...

13 gennaio 2019 11:23

È fatta, Obiang è della Fiorentina, 10 milioni al West Ham, contratto di 4 anni. I dettagli

13 gennaio 2019 00:32

Fiorentina pronta a chiudere per Obiang, accordo per il trasferimento a titolo definitivo

12 gennaio 2019 19:42

Pedullà: "Impossibile il ritorno di Badelj a Firenze. Obiang era viola, è saltato tutto perché..."

12 gennaio 2019 17:51

Sky Sport: continua il pressing della Fiorentina per Obiang. Su di lui altri due club di Serie A

12 gennaio 2019 17:33

La Fiorentina offre 9 milioni per Obiang, su di lui molta concorrenza

23 luglio 2018 10:07

Casa Mercato Viola, Corvino punta tutto su Pjaca e Pasalic. Svolta per il secondo vicina

09 luglio 2018 23:39

Offerta al West Ham per Pedro Obiang, ex Sampdoria. La risposta inglese...

09 luglio 2018 21:50

The Sun: la Fiorentina pensa a Pedro Obiang per rinforzare il centrocampo

17 giugno 2018 12:15

Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...

04 giugno 2018 23:40

La Nazione, torna di moda il nome di Obiang per il dopo Badelj. 10 milioni la richiesta.

04 giugno 2018 09:16

Obiang chiodo fisso di Corvino: adesso con l'arrivo di Joao Mario può lasciare il West Ham

26 gennaio 2018 11:19

Obiang e Bessa obiettivi concreti per il centrocampo: ora Corvino preme sull'acceleratore

11 gennaio 2018 10:48

Obiang obiettivo della Fiorentina? Il West Ham ha fissato il costo del cartellino, 20 milioni

04 giugno 2017 20:39

Corriere: via al mercato, viola di nuovo su Obiang, novità Diallo del Monaco

29 maggio 2017 11:32

Il mercato viola lo decide Ramadani. Dalla cessione di Kalinic alla suggestione Jovetic fino al possibile colpo Obiang

22 maggio 2017 09:12

Clamoroso, Criscitiello: "Sfuma Obiang alla Fiorentina, resta al West Ham"

31 agosto 2016 21:27

Colpo Fiorentina, arriva Obiang in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni

31 agosto 2016 14:02

Corvino vuole Obiang, la Fiorentina chiede un prestito con diritto di riscatto. La risposta del West Ham..

21 agosto 2016 12:11

L'Udinese vuole Babacar e offre Heurtaux. Corvino per il centrocampo chiede Obiang

19 agosto 2016 11:33

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