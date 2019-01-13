Sky Sport, la Fiorentina è ancora vicina a Obiang nonostante il veto del patron del West Ham

Secondo quanto riporta da Sky Sport, nonostante ci sia stato un brusco stop nella trattativa per Obiang in viola per via del no del patron del West Ham che ha bloccato tutto praticamente a cose fatte,...

Secondo quanto riporta da Sky Sport, nonostante ci sia stato un brusco stop nella trattativa per Obiang in viola per via del no del patron del West Ham che ha bloccato tutto praticamente a cose fatte, la Fiorentina resta molto vicina al centrocampista classe 92. Anzi, ci sarebbe anche un pretendente, il Lille. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore