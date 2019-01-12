Fiorentina pronta a chiudere per Obiang, accordo per il trasferimento a titolo definitivo
La Fiorentina è tornata a pensare a Pedro Obiang e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club viola ha presentato un'offerta al West Ham per prelevare il centrocampista a t...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 19:42
La Fiorentina è tornata a pensare a Pedro Obiang e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club viola ha presentato un'offerta al West Ham per prelevare il centrocampista a titolo definitivo. Nelle prossime ore è attesa la risposta del club inglese, ma l'accordo pare vicino.
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