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Fiorentina pronta a chiudere per Obiang, accordo per il trasferimento a titolo definitivo

La Fiorentina è tornata a pensare a Pedro Obiang e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club viola ha presentato un'offerta al West Ham per prelevare il centrocampista a t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 19:42
Fiorentina pronta a chiudere per Obiang, accordo per il trasferimento a titolo definitivo -
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La Fiorentina è tornata a pensare a Pedro Obiang e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club viola ha presentato un'offerta al West Ham per prelevare il centrocampista a titolo definitivo. Nelle prossime ore è attesa la risposta del club inglese, ma l'accordo pare vicino.

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