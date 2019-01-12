Fiorentina pronta a chiudere per Obiang, accordo per il trasferimento a titolo definitivo

La Fiorentina è tornata a pensare a Pedro Obiang e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club viola ha presentato un'offerta al West Ham per prelevare il centrocampista a t...

A cura di Redazione Labaroviola 12 gennaio 2019 19:42

Condividi