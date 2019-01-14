Obiang vuole la Fiorentina, il problema è... Nel frattempo si inserisce un club francese
Su l'edizione odierna di Stadio si fa il punto sulla trattativa per Pedro Obiang. Il dietrofront del West Ham è arrivato nella notte, quando David Sullivan, co-proprietario degli Hammers, ha posto il...
Su l'edizione odierna di Stadio si fa il punto sulla trattativa per Pedro Obiang. Il dietrofront del West Ham è arrivato nella notte, quando David Sullivan, co-proprietario degli Hammers, ha posto il veto. È stato lui a negare l’ok definitivo per il trasferimento di Pedro Obiang alla Fiorentina, nonostante i 10 milioni (più uno di bonus) che il club viola aveva messo sul piatto, bloccando una trattativa che pareva in dirittura d’arrivo. A prenderla male è stato prima di tutto il giocatore, sulle cui stesse tracce si sta muovendo anche il Lille L’idea di trasferirsi in Ligue 1 però non lo entusiasma, e continua a remare dalla parte dei viola. In Inghilterra sono convinti che l’ostacolo sia di tipo economico, con i francesi che sarebbero ponti a versare l’ammontare dell’operazione subito e i viola che, al contrario, vorrebbero una spesa da pagare in maniera pluriennale. Gli uomini mercato viola possono soltanto aspettare, consapevoli di aver fatto il possibile: un' offerta che aveva persino soddisfatto in un primo momento l’intera dirigenza del club londinese.