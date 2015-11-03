Notizie Lille Fiorentina

Dalla Francia, Bentaleb torna a giocare col defibrillatore dopo l'arresto cardiaco. Speranze per Bove
15 febbraio 2025 12:51
Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu
05 novembre 2024 23:51
La Fiorentina vuole vendere Ikonè ma non lo vuole nessuno. E deve incassare almeno 10 milioni
20 gennaio 2024 19:21
Dalla Francia, Bamba va in scadenza di contratto e la Fiorentina vuole prenderlo a parametro zero
06 maggio 2023 14:32
Retroscena Pedullà: "Bamba saltò alla Fiorentina nel 2018 per le commissioni. Adesso è in scadenza"
11 gennaio 2023 21:08
Con Cabral infortunato può accendersi il mercato, Sportitalia scrive: "Fiorentina vuole Bamba"
11 gennaio 2023 20:16
Dalla Francia, la Fiorentina vuole Bamba, esterno del Lille, costa 20 milioni. Concorrenza Atalanta
29 novembre 2022 22:35
Nazione, Ikoné lavora sodo per tornare al top: ora ci sono segnali incoraggianti
21 settembre 2022 08:53
Dalla Turchia, torna di moda il nome di Burak Yilmaz per la Fiorentina. Avviati i contatti
08 giugno 2022 21:38
Dalla Turchia: "La Fiorentina sta preparando offerta da 9 milioni per Celik, terzino destro del Lille"
31 maggio 2022 17:09
TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?
30 maggio 2022 20:38
Ikonè: "Mbappè mi ha detto che ho scelto bene la Fiorentina. Per ora parlo con Google traduttore"
04 gennaio 2022 11:35
Retroscena cifre Ikonè alla Fiorentina: 14 milioni al Lille, 1 di bonus, 15% rivendita. 1,7 di ingaggio
03 gennaio 2022 16:08
Ufficiale, Ikoné è un calciatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo, indosserà la numero 11
03 gennaio 2022 09:10
Ikonè saluta il Lille e scrive ai suoi tifosi: "Grazie, insieme abbiamo fatto la storia, per sempre"
31 dicembre 2021 17:45
Il Lille annuncia: "Ikonè è un giocatore della Fiorentina dal 3 gennaio, accordo totale"
31 dicembre 2021 12:45
Ikonè sbarca a Firenze, da domani si allenerà con il resto della Fiorentina al centro sportivo
28 dicembre 2021 16:19
Alla scoperta di Ikonè, amico di infanzia di Mbappè, allenato dal papà di Kylian, ama il biliardo
24 dicembre 2021 11:56
Ceccarini: "La Fiorentina ha deciso di prendere Ikonè quando il Sassuolo ha fatto storie per Berardi"
23 dicembre 2021 17:00
TMW, Ikonè alla Fiorentina. Domani a Firenze, 16 milioni al Lille più 8 di bonus, 15% rivendita
22 dicembre 2021 18:29
Ikonè infortunato, acquisto Fiorentina non in pericolo. E se fosse una scusa per non farlo giocare?
21 dicembre 2021 18:36
Tegola Fiorentina, l'annuncio: "Ikonè infortunato, distorsione con interessamento del legamento"
21 dicembre 2021 17:40
TMW, Lille deve decidere se vuole 4 milioni di bonus dalla Fiorentina oppure percentuale rivendita
21 dicembre 2021 12:39
Ceccarini annuncia: "Ikonè è della Fiorentina, potrebbe allenarsi già il 29 dicembre con la squadra"
20 dicembre 2021 23:40
Pedullà rivela: "Il Lille deve cedere per forza Ikonè alla Fiorentina perchè in scadenza nel 2023"
16 dicembre 2021 12:13
José Fonte, capitano Lille: "Spero che Ikoné resti con noi per continuare a fare bene in Champions"
16 dicembre 2021 11:25
Gazzetta, Vlahovic pista complicata per cifre e concorrenza, la Juve può virare su Scamacca
16 dicembre 2021 10:53
Napoli come la Juventus: "Lille? Non ci sono mai stato, ingannato da De Laurentiis per Osimhen"
15 dicembre 2021 12:10
"Ikonè è straordinario, ha qualità tecniche eccezionali, segna e fa assist. Perfetto per Italiano"
14 dicembre 2021 20:00
Bucchioni: "Mayoral rischia di saltare perchè ha fatto pace con Mourinho. Ikonè è viola"
14 dicembre 2021 13:49
Presidente Lille: "Ikonè alla Fiorentina? Mi fa ridere l'idea che tutti pensano che dobbiamo vendere"
11 dicembre 2021 11:33
CorSport, Ikoné per puntare all’Europa. La prestazione in Champions può rovinare la trattativa
10 dicembre 2021 09:22
Presidente Lille: "Stiamo trattando con la Fiorentina per Ikonè ma non è ancora fatta"
10 dicembre 2021 00:22
Ikonè-viola, gli accordi sono totali. Adesso la Fiorentina ha paura che il Lille chieda più soldi
10 dicembre 2021 00:07
Di Marzio aggiorna: "Fissato in questi giorni l'incontro per le firme di Ikonè alla Fiorentina"
09 dicembre 2021 11:44
Parla Ikonè e non smentisce la Fiorentina: "Cessione? Vediamo cosa mi riserva il futuro"
09 dicembre 2021 00:35
I ladri in casa di Ikonè lo avvicinano sempre più verso la Fiorentina, vuole cambiare aria
08 dicembre 2021 16:46
Brutta giornata per Ikonè. Ladri in casa sua gli rubano orologi dal valore di 250 mila euro
07 dicembre 2021 12:12
Nazione, la Fiorentina vuole avere Ikonè a disposizione già dal 3 gennaio a Firenze
07 dicembre 2021 11:36
Dalla Francia, la Fiorentina spenderà 21 milioni per Ikonè, 10 milioni vanno al Psg che ha il 50%
06 dicembre 2021 17:00
TMW, Fiorentina scatenata, preso Ikonè, ci prova per Berardi, tratta Nunez per giugno
06 dicembre 2021 11:07
Ceccarini conferma: "Ikonè sarà della Fiorentina, 15 milioni al Lille e contratto fino al 2026"
05 dicembre 2021 18:17
Fabrizio Romano: "Ikonè alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Bruciato il Borussia Dortmund"
03 dicembre 2021 14:32
Ikonè alla Fiorentina, Pedullà contro Di Marzio: "Ha scoperto l'acqua calda, notizia della Gazzetta"
02 dicembre 2021 23:34
Sky Sport, Ikonè alla Fiorentina, accordo con il Lille per 15 milioni con percentuale futura vendita
02 dicembre 2021 22:04
Di Marzio annuncia: "Ikone vicinissimo alla Fiorentina, operazione da 15 milioni. Firme a breve"
01 dicembre 2021 23:30
Ikonè, grande fantasia ed imprevedibilità. Deve crescere tatticamente ma è pronto
23 novembre 2021 09:44
Ikonè costa 18 milioni, per Berardi il Sassuolo chiede 30 milioni. Fiorentina pronta a chiudere
23 novembre 2021 09:37
Di Marzio: "Fiorentina ha offerto 15 milioni al Sassuolo per Berardi. In caso di no arriva Ikonè"
22 novembre 2021 20:32
TMW, la Fiorentina pensa sempre a Celik, il terzino destro del Lille sarà il dopo Odriozola?
26 ottobre 2021 20:48
Presidente Lille svela: "Abbiamo ricevuta un'offerta della Fiorentina per Celik, ma abbiamo rifiutato"
29 agosto 2021 18:18
Gazzetta dello Sport, accordo Fiorentina-Real Madrid per Odriozola. Grande ottimismo per la fumata bianca
26 agosto 2021 08:47
Di Marzio: "Oggi la risposta di Odriozola alla Fiorentina. L'alternativa è Celik: distanza di 4 milioni con il Lille"
25 agosto 2021 14:40
TMW, Fiorentina ha contattato Lille per terzino destro Celik, può arrivare in caso di cessione Lirola
14 giugno 2021 15:39
Dalla Francia, la Fiorentina è interessata a Yilmaz, attaccante del Lille campione in Ligue 1
26 maggio 2021 13:32
Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"
19 maggio 2021 15:10
Voci francesi, Fiorentina in pressing per Celik del Lille. Su di lui c'è anche l'Eintracht Francoforte
12 dicembre 2019 14:22
L'agente di Obiang sta provando a convincere il West Ham. Offerta dal Lille? il calciatore...
15 gennaio 2019 12:27
Obiang vuole la Fiorentina, il problema è... Nel frattempo si inserisce un club francese
14 gennaio 2019 11:45
RMC, c’è anche il Lille nella corsa a Pedro Obiang
14 gennaio 2019 07:49
La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto
20 novembre 2018 23:36
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