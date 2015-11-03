Notizie Lille Fiorentina

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Dalla Francia, Bentaleb torna a giocare col defibrillatore dopo l'arresto cardiaco. Speranze per Bove

15 febbraio 2025 12:51

Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu

05 novembre 2024 23:51

La Fiorentina vuole vendere Ikonè ma non lo vuole nessuno. E deve incassare almeno 10 milioni

20 gennaio 2024 19:21

Dalla Francia, Bamba va in scadenza di contratto e la Fiorentina vuole prenderlo a parametro zero

06 maggio 2023 14:32

Retroscena Pedullà: "Bamba saltò alla Fiorentina nel 2018 per le commissioni. Adesso è in scadenza"

11 gennaio 2023 21:08

Con Cabral infortunato può accendersi il mercato, Sportitalia scrive: "Fiorentina vuole Bamba"

11 gennaio 2023 20:16

Dalla Francia, la Fiorentina vuole Bamba, esterno del Lille, costa 20 milioni. Concorrenza Atalanta

29 novembre 2022 22:35

Nazione, Ikoné lavora sodo per tornare al top: ora ci sono segnali incoraggianti 

21 settembre 2022 08:53

Dalla Turchia, torna di moda il nome di Burak Yilmaz per la Fiorentina. Avviati i contatti

08 giugno 2022 21:38

Dalla Turchia: "La Fiorentina sta preparando offerta da 9 milioni per Celik, terzino destro del Lille"

31 maggio 2022 17:09

TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?

30 maggio 2022 20:38

Ikonè: "Mbappè mi ha detto che ho scelto bene la Fiorentina. Per ora parlo con Google traduttore"

04 gennaio 2022 11:35

Retroscena cifre Ikonè alla Fiorentina: 14 milioni al Lille, 1 di bonus, 15% rivendita. 1,7 di ingaggio

03 gennaio 2022 16:08

Ufficiale, Ikoné è un calciatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo, indosserà la numero 11

03 gennaio 2022 09:10

Ikonè saluta il Lille e scrive ai suoi tifosi: "Grazie, insieme abbiamo fatto la storia, per sempre"

31 dicembre 2021 17:45

Il Lille annuncia: "Ikonè è un giocatore della Fiorentina dal 3 gennaio, accordo totale"

31 dicembre 2021 12:45

Ikonè sbarca a Firenze, da domani si allenerà con il resto della Fiorentina al centro sportivo

28 dicembre 2021 16:19

Alla scoperta di Ikonè, amico di infanzia di Mbappè, allenato dal papà di Kylian, ama il biliardo

24 dicembre 2021 11:56

Ceccarini: "La Fiorentina ha deciso di prendere Ikonè quando il Sassuolo ha fatto storie per Berardi"

23 dicembre 2021 17:00

TMW, Ikonè alla Fiorentina. Domani a Firenze, 16 milioni al Lille più 8 di bonus, 15% rivendita

22 dicembre 2021 18:29

Ikonè infortunato, acquisto Fiorentina non in pericolo. E se fosse una scusa per non farlo giocare?

21 dicembre 2021 18:36

Tegola Fiorentina, l'annuncio: "Ikonè infortunato, distorsione con interessamento del legamento"

21 dicembre 2021 17:40

TMW, Lille deve decidere se vuole 4 milioni di bonus dalla Fiorentina oppure percentuale rivendita

21 dicembre 2021 12:39

Ceccarini annuncia: "Ikonè è della Fiorentina, potrebbe allenarsi già il 29 dicembre con la squadra"

20 dicembre 2021 23:40

Pedullà rivela: "Il Lille deve cedere per forza Ikonè alla Fiorentina perchè in scadenza nel 2023"

16 dicembre 2021 12:13

José Fonte, capitano Lille: "Spero che Ikoné resti con noi per continuare a fare bene in Champions"

16 dicembre 2021 11:25

Gazzetta, Vlahovic pista complicata per cifre e concorrenza, la Juve può virare su Scamacca

16 dicembre 2021 10:53

Napoli come la Juventus: "Lille? Non ci sono mai stato, ingannato da De Laurentiis per Osimhen"

15 dicembre 2021 12:10

"Ikonè è straordinario, ha qualità tecniche eccezionali, segna e fa assist. Perfetto per Italiano"

14 dicembre 2021 20:00

Bucchioni: "Mayoral rischia di saltare perchè ha fatto pace con Mourinho. Ikonè è viola"

14 dicembre 2021 13:49

Presidente Lille: "Ikonè alla Fiorentina? Mi fa ridere l'idea che tutti pensano che dobbiamo vendere"

11 dicembre 2021 11:33

CorSport, Ikoné per puntare all’Europa. La prestazione in Champions può rovinare la trattativa 

10 dicembre 2021 09:22

Presidente Lille: "Stiamo trattando con la Fiorentina per Ikonè ma non è ancora fatta"

10 dicembre 2021 00:22

Ikonè-viola, gli accordi sono totali. Adesso la Fiorentina ha paura che il Lille chieda più soldi

10 dicembre 2021 00:07

Di Marzio aggiorna: "Fissato in questi giorni l'incontro per le firme di Ikonè alla Fiorentina"

09 dicembre 2021 11:44

Parla Ikonè e non smentisce la Fiorentina: "Cessione? Vediamo cosa mi riserva il futuro"

09 dicembre 2021 00:35

I ladri in casa di Ikonè lo avvicinano sempre più verso la Fiorentina, vuole cambiare aria

08 dicembre 2021 16:46

Brutta giornata per Ikonè. Ladri in casa sua gli rubano orologi dal valore di 250 mila euro

07 dicembre 2021 12:12

Nazione, la Fiorentina vuole avere Ikonè a disposizione già dal 3 gennaio a Firenze

07 dicembre 2021 11:36

Dalla Francia, la Fiorentina spenderà 21 milioni per Ikonè, 10 milioni vanno al Psg che ha il 50%

06 dicembre 2021 17:00

TMW, Fiorentina scatenata, preso Ikonè, ci prova per Berardi, tratta Nunez per giugno

06 dicembre 2021 11:07

Ceccarini conferma: "Ikonè sarà della Fiorentina, 15 milioni al Lille e contratto fino al 2026"

05 dicembre 2021 18:17

Fabrizio Romano: "Ikonè alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Bruciato il Borussia Dortmund"

03 dicembre 2021 14:32

Ikonè alla Fiorentina, Pedullà contro Di Marzio: "Ha scoperto l'acqua calda, notizia della Gazzetta"

02 dicembre 2021 23:34

Sky Sport, Ikonè alla Fiorentina, accordo con il Lille per 15 milioni con percentuale futura vendita

02 dicembre 2021 22:04

Di Marzio annuncia: "Ikone vicinissimo alla Fiorentina, operazione da 15 milioni. Firme a breve"

01 dicembre 2021 23:30

Ikonè, grande fantasia ed imprevedibilità. Deve crescere tatticamente ma è pronto

23 novembre 2021 09:44

Ikonè costa 18 milioni, per Berardi il Sassuolo chiede 30 milioni. Fiorentina pronta a chiudere

23 novembre 2021 09:37

Di Marzio: "Fiorentina ha offerto 15 milioni al Sassuolo per Berardi. In caso di no arriva Ikonè"

22 novembre 2021 20:32

TMW, la Fiorentina pensa sempre a Celik, il terzino destro del Lille sarà il dopo Odriozola?

26 ottobre 2021 20:48

Presidente Lille svela: "Abbiamo ricevuta un'offerta della Fiorentina per Celik, ma abbiamo rifiutato"

29 agosto 2021 18:18

Gazzetta dello Sport, accordo Fiorentina-Real Madrid per Odriozola. Grande ottimismo per la fumata bianca

26 agosto 2021 08:47

Di Marzio: "Oggi la risposta di Odriozola alla Fiorentina. L'alternativa è Celik: distanza di 4 milioni con il Lille"

25 agosto 2021 14:40

TMW, Fiorentina ha contattato Lille per terzino destro Celik, può arrivare in caso di cessione Lirola

14 giugno 2021 15:39

Dalla Francia, la Fiorentina è interessata a Yilmaz, attaccante del Lille campione in Ligue 1

26 maggio 2021 13:32

Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"

19 maggio 2021 15:10

Voci francesi, Fiorentina in pressing per Celik del Lille. Su di lui c'è anche l'Eintracht Francoforte

12 dicembre 2019 14:22

L'agente di Obiang sta provando a convincere il West Ham. Offerta dal Lille? il calciatore...

15 gennaio 2019 12:27

Obiang vuole la Fiorentina, il problema è... Nel frattempo si inserisce un club francese

14 gennaio 2019 11:45

RMC, c’è anche il Lille nella corsa a Pedro Obiang

14 gennaio 2019 07:49

La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto

20 novembre 2018 23:36

Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Acerbi, l'alternativa è Corchia del Lille. Tatarusanu verso il Torino

22 maggio 2017 11:09

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