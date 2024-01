La Fiorentina vuole vendere Ikonè ma non lo vuole nessuno. E deve incassare almeno 10 milioni

La Fiorentina ha bocciato Ikonè. Lo hanno fatto anche i tifosi che dopo l’errore del rigore contro il Napoli e i fischi ricevuti al Franchi nelle ultime partite, ormai hanno creato la spaccatura decisiva tra il francese e l’ambiente viola. Tecnicamente ci si è accorti subito che l’esterno non fosse all’altezza di una squadra che lotta per il quarto posto: troppo fumo e poco arrosto. Bene il primo controllo ma sempre troppo evanescente in zona gol, mai un tiro pericoloso o un assist decisivo. Troppo pochi 5 gol in 61 partite in 2 anni di serie A, una media da difensore centrale.

Ma ormai si è arrivati ad un punto di non ritorno e tutti sono convinti che sia il momento giusto per separarsi ma c’è il problema della cessione. Perché il francese è arrivato dal Lille per 15 milioni e dopo due anni, per evitare una minusvalenze che sarebbe deleteria per il bilancio, non bisogna venderlo per meno di 10 milioni e non è facile trovare una società disposta a pagare questa cifra a gennaio. Toccherà ai suoi procuratori trovare una soluzione. Con la Fiorentina pronta poi a sostituirlo con un altro esterno.

