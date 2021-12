Presidente Lille: “Ikonè alla Fiorentina? Mi fa ridere l’idea che tutti pensano che dobbiamo vendere”

Ikonè alla Fiorentina è il tormentone delle ultime settimane di mercato in casa viola, la trattativa sembra ormai definita, in attesa del nero su bianco. Questa mattina Tuttosport ha intervistato il presidente del Lille, Letang, che ha detto: “Mi piace l’idea che tutti vogliono prendere i nostri migliori giocatori cosi si riempiono le casse del Lille. Sto scherzando, naturalmente. Sento molto spesso dire che la nostra situazione economica è molto brutta ma non è cosi perché abbiamo un azionista molto solido. Il Lille non è più in pericolo. Per la prima volta dopo cinque anni il club è sano” conclude Letang.

