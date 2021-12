Sconcerti: “Non siamo i proprietari di Vlahovic, non vuole restare anche il prossimo anno”

Mario Sconcerti ha parlato di Dusan Vlahovic a Radio Bruno, queste le sue parole sul futuro del centravanti serbo: “Dobbiamo capire e metterci in testa tutti che non siamo i proprietari di Vlahovic, che ha gli stessi nostri diritti, non possiamo essere noi a decidere il suo futuro e non possiamo nemmeno farlo restare anche il prossimo anno perchè lui non vuole questo, andrà via a giugno” conclude Sconcerti.

