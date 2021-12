Tegola Fiorentina, l’annuncio: “Ikonè infortunato, distorsione con interessamento del legamento”

Una brutta notizia per la Fiorentina, si è fatto male Ikonè, esterno del Lille che nei prossimi giorni sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo ha annunciato, Jocelyn Gourvennec, tecnico del Lille, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bordeaux, le sue parole: “Ikonè si è infortunato alla caviglia dopo un colpo contro l’Auxerre. È una distorsione con interessamento del legamento, mancherà per alcune partite” conclude l’allenatore del Lille.

E SE FOSSE UNA SCUSA PER NON FARLO GIOCARE? IL SUO ARRIVO ALLA FIORENTINA NON E’ IN PERICOLO. IL NOSTRO APPROFONDIMENTO