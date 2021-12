Ikonè infortunato, acquisto Fiorentina non in pericolo. E se fosse una scusa per non farlo giocare?

La notizia data dall’allenatore del Lille in conferenza stampa (LEGGI QUI) riguardo Ikonè ha fatto preoccupare i tifosi viola: “Ikonè si è infortunato alla caviglia dopo un colpo contro l’Auxerre. È una distorsione con interessamento del legamento, mancherà per alcune partite”. Una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere, proprio a pochi giorni dall’arrivo ormai quasi certo, dell’esterno francese a Firenze.

Questo annuncio potrebbe essere letto anche in un’altra ottica, ovvero una mossa da parte del Lille per non far giocare il ragazzo nell’ultima partita proprio perchè ormai è stato raggiunto l’accordo con la Fiorentina. Accordo che non è assolutamente in pericolo sia perchè si tratta davvero un infortunio di poco conto, sia perchè quello di Ikonè un investimento da parte della società viola nel medio-lungo periodo. Un infortunio, anche di un mese di stop nel peggiore dei casi, non sposta la ragione di questo acquisto.

Flavio Ognissanti